27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 28 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на южный ночью слабый, днем 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 тепла. Днем ожидается 14-20 выше нуля, по юго-западу страны - плюс 21-23.-0-

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