До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Гомельской области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в юго-восточных районах - до плюс 12 градусов. Днем будет 18-24 градусов тепла.-0-
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