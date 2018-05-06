До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 7 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 7 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Гомельской области пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, по юго-востоку порывистый.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в юго-восточных районах - до плюс 12 градусов. Днем будет 18-24 градусов тепла.-0-