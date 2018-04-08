До 24 градусов тепла прогнозируется 9 апреля по юго-западу Беларуси

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла прогнозируется по юго-западу Беларуси 9 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южный: ночью умеренный, а днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит плюс 3-9 градусов, во второй половине дня - до плюс 17-22 градусов. Теплее всего будет по юго-западу страны. Здесь столбики термометров поднимутся до 24 градусов со знаком плюс.

Синоптики отмечают также, что 9 апреля в Беларуси не ожидается опасных метеорологических явлений.-0-

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