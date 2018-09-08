До 26 градусов тепла и местами дожди - погода в Беларуси 9 сентября

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 9 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет неустойчивый умеренный.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4894 BYN
|2.485 BYN
|2.499 BYN
|USD
|2.1389 BYN
|2.142 BYN
|2.15 BYN
|RUB
|3.1012 BYN
|3.08 BYN
|3.104 BYN