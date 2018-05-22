22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах - грозы. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем ожидается 20-26 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.342 BYN
|2.349 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN