8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем будет плюс 20-26 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.98 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.1428 BYN
|3.133 BYN
|3.15 BYN