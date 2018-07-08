8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем будет плюс 20-26 градусов.-0-

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