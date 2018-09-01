1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, местами - плюс 8-10. Днем будет 23-28 тепла.-0-