9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 10 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет без осадков, ветер слабый.

Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, в юго-западных районах - плюс 14-16 градусов. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 26-28 градусов.

В Белгидромете обратили внимание, что из-за длительного периода сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, нужно быть осторожными с огнем.-0-

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