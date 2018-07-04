4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 5 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем - 19-25 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.-0-
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