9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью прогнозируется преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла. Днем будет плюс 22-28.-0-
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