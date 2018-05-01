1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 2 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью в некоторых районах, днем преимущественно по югу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла. Днем будет от 19 до 25 выше нуля, по юго-востоку - плюс 26-29.-0-
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