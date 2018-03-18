До 3 градусов мороза прогнозируется 19 марта в Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 19 марта прогнозируется от минус 3 до плюс 3 градусов, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.
Будет переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночь составит от 8 до 14 градусов мороза, в отдельных районах - до минус 18 градусов. Днем будет минус 3 - плюс 3 градуса.-0-
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