18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 22 градусов по северо-западу до 30 градусов тепла по юго-востоку страны.-0-
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