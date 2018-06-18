18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем западный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 22 градусов по северо-западу до 30 градусов тепла по юго-востоку страны.-0-

Прогноз погоды на неделю