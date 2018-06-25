25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса тепла ожидается по юго-востоку Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине недели с ростом атмосферного давления погода улучшится. В Беларуси потеплеет, будет преимущественно без осадков. Дожди ожидаются в основном в начале и в конце недели", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 26 июня, погодные условия будет определять неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, во второй половине дня повысится до 19-25 тепла.

В среду, 27 июня, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по Брестской и Гродненской областям пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 9-15 выше нуля, днем будет от 22 по северо-западу до 29 градусов тепла по юго-востоку страны.

В четверг, 28 июня, в области повышенного давления будет преимущественно без осадков, лишь по югу страны в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов, днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

В пятницу, 29 июня, ожидается неустойчивая и очень теплая погода. Ночью по юго-западу, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 14-20 выше нуля. Днем будет 21-28, по юго-востоку страны воздух прогреется до 29-31 градуса.

В конце недели территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, вслед за которым начнет поступать более холодный воздух с Балтийского моря. Ожидаются дожди и понижение температурного режима.-0-

Прогноз погоды на неделю