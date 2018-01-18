18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов мороза, снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 19 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Ночью преимущественно по юго-западной половине республики, утром и днем на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается метель, слабый гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с, по юго-западу - местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем - от плюс 1 до минус 5.-0-

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