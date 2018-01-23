23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До одного градуса тепла ожидается по западу Беларуси 24 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Днем по северо-западной половине страны пройдет снег, по западным районам Брестской и Гродненской областей прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, изморозь. Днем местами по северо-западу возможен гололед. На дорогах местами сохранится гололедица. Ветер будет южный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 мороза (по восточной половине при прояснениях - минус 16-18). Днем ожидается 1-7 ниже нуля, по западу страны - от нуля до плюс 1 градуса.-0-

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