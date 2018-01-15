Дочь посла Словакии прочла со сцены Купаловского театра стихи белорусского классика

15 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 11-летняя дочь посла Словакии Михаэла Мигаш декламировала по-белорусски стихи Янки Купалы на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Ее номер наряду с выступлением профессиональных артистов тепло был встречен зрителями на концерте по случаю 25-летия образования Словацкой Республики и 25-летия установления белорусско-словацких дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш отметил символичность двойной юбилейной даты. "Словакия и Беларусь как новое суверенное государство возникли практически в одно историческое время, и нам выпала честь укреплять независимость наших стран, - сказал посол. - Мы славянские государства, которые прошли большой исторический путь, и хотим жить и строить свои отношения так, чтобы были мир и согласие".

Дипломат коснулся непростой истории разделения Чехии и Словакии. "Словаки и чехи показали хороший пример честного и справедливого разделения, что является большой ценностью и наследием не только для двух стран, но и всего мира", - отметил Йозеф Мигаш.-0-