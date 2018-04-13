Дополнительные 240 автобусов 17 апреля будут подвозить минчан к местам захоронений

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные 240 автобусов будут подвозить минчан к местам захоронений 17 апреля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела пассажирских перевозок ГУ "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все дни, предшествующие 17 апреля, уже работает ряд дополнительных маршрутов, которые организовывают подвоз буквально ко всем местам захоронений. Традиционно во вторник в городе будет организованно примерно 240 дополнительных единиц подвижного состава для подвоза пассажиров к кладбищам", - сказал Александр Каптюх.

Кроме того, общественный транспорт в черте города в полной мере обеспечит подвоз людей в пункты отправления к местам захоронения. "Все схемы маршрутов, как дополнительных, так и основных, отработаны и согласованы с органами Госавтоинспекции. Трассы маршрутов, пункты посадки и высадки традиционны, то есть пассажиры уже хорошо в них ориентируются. Поэтому все едущие на кладбище люди будут обеспечены такой возможностью в полном объеме", - отметил представитель ГУ "Столичный транспорт и связь".

Что касается оплаты за проезд, по словам Александра Каптюха, оплата как в дополнительных, так и в основных автобусах будет производиться в пунктах посадки в обоих направлениях. "На обычном маршруте предусмотрен обычный тариф оплаты проезда, на экспресс-маршруте - экспрессный тариф", - заключил он.-0-