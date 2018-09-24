ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: герои огненных 1940-х

Молодежь огненных 1940-х - так называли советских юношей и девушек, чья молодость выпала на годы Великой Отечественной войны. Молодое поколение смело вышло на линию огня, преодолело все испытания военного лихолетья, став для мира символом смелости, мужества и героизма.

С первых дней войны Ленинский коммунистический союз молодежи Беларуси (ЛКСМБ) всю свою деятельность подчинил задачам защиты страны от немецко-фашистских захватчиков. Считать комсомол Беларуси мобилизованным на войну, говорилось в постановлении ЦК ЛКСМБ от 28 июня 1941 года. Обкомам, горкомам, райкомам комсомола предлагалось принять активное участие в проведении всеобщей мобилизации, а комсомольцам, не подлежащим призыву, но способным носить оружие, вступить в отряды по борьбе с парашютными десантами и диверсионными бандами врага, участвовать в выполнении мероприятий партийных организаций по укреплению обороноспособности страны.

Многие комсомольцы, не дожидаясь призывных повесток, обращались в комитеты комсомола с просьбой направить их на фронт. Только в Полесской области в июне - августе 1941 года были призваны и ушли добровольцами в действующую армию 8243 комсомольца, а 3400 были направлены в военные училища. Всего же за это время из 264620 членов ЛКСМБ порядка 130 тыс. стали воинами Красной Армии и Военно-морского флота.

ЛКСМБ проводил большую работу по обучению граждан военному делу. Проводилась широкая агитационная работа, на предприятиях и в колхозах создавались военно-учебные пункты, изготовлялись макеты и наглядные пособия, выпускалась учебно-методическая литература. К середине июля 1941 года в республике насчитывалось 78 истребительных батальонов, в которые вступили более 13 тыс. патриотов. Более половины из них являлись комсомольцами.

Контратака в районе Острошицкого Городка (севернее Минска). Июнь 1941 года

Истребительные батальоны несли охрану населенных пунктов, обезвреживали вражеских диверсантов, вели разведку, проникали в тыл противника, участвовали в оборонительных боях вместе с частями Красной Армии. Смело сражались, например, бойцы Жлобинского истребительного батальона, принимавшие участие в боевых действиях совместно с воинами 154-й стрелковой дивизии. В этом батальоне были созданы молодежные группы разведчиков. По заданию командования они пробирались в тыл противника, разведывали места расположения его огневых точек и укреплений, движение войск и техники, разрушали связь.

Комсомолец Владимир Кирковец из Мозырского истребительного батальона пробрался на занятую фашистами станцию Птичь, где разведал расположение врага. Доставленные сведения позволили советской авиации произвести внезапный и точный налет на скопление войск и техники гитлеровцев. Отважный комсомолец был награжден орденом Красной Звезды.

Рассказывая о действиях истребительных батальонов в начале июля 1941 года‚ секретарь Полесского обкома КП(б)Б Ф.М.Языкович отмечал: "Коммунисты и комсомольцы являются организаторами, душой истребительных батальонов. Они показывают пример дисциплинированности, организованности, мужества и храбрости, увлекая за собой широкие массы советских патриотов".

В тяжелых оборонительных боях вместе с Красной Армией сражались и отряды народного ополчения, основную массу которых составляла молодежь. Так, в народное ополчение Могилева вступили свыше 1 тыс. комсомольцев во главе с секретарем горкома ЛКСМБ П.Ф.Воложиным. Все они активно участвовали в оборонительных боях за город. В первом взводе коммунистического батальона могилевских ополченцев были 30 комсомольцев - студентов Могилевского педагогического института, 28 из них погибли в боях за город Чаусы. Мужественно сражались молодые ополченцы Гомеля, которые вместе с воинами Красной Армии выдержали шестидневный бой за город в условиях беспрерывных атак превосходящих войск противника.

ЦК ЛКСМБ проводил активную работу по созданию комсомольского подполья и вовлечению молодежи в партизанское движение. Всего в 1941-1944 годах на временно оккупированной территории Беларуси вели борьбу с гитлеровскими захватчиками 80 тыс. комсомольцев-партизан и 20 тыс. молодых подпольщиков.

Партизанки отряда имени Чернака Брестского партизанского соединения комсомолки Мария Зеленина и Феня Тронкина после разгрома немецкого гарнизона. 1943 год

Для обеспечения руководства подготовкой и борьбой комсомольского подполья 6 августа 1941 года ЦК ЛКСМБ образовал отдел подпольных комсомольских организаций во главе с членами ЦК И.М.Абуговым и К.Т.Мазуровым. Действовать в тылу врага приходилось в условиях жесточайшего оккупационного режима. В 1942 году был введен институт уполномоченных ЦК ЛКСМБ по областям, городам и районам, на которых временно возлагались функции соответствующих подпольных комитетов.

Сеть подпольных организаций была создана по всей территории республики. В одной только Минской области в 1941-1944 годах в подполье работало 536 комсомольских организаций и групп, объединявших 8557 членов ЛКСМБ. Комсомольцы-подпольщики были разведчиками, совершали диверсии, спасали советских людей от угона в Германию, распространяли листовки, сводки Совинформбюро, добывали оружие, боеприпасы, медикаменты и передавали их партизанам, вели антифашистскую агитацию, готовили молодежь к вооруженной борьбе в партизанских отрядах.

С участием коммунистов были созданы и работали под их руководством с 1941 года подпольные комсомольско-молодежные организации и группы в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Жлобине, Калинковичах, Орше, Борисове, Рогачеве, в райцентрах Плещеницы, Россоны, Скидель, во многих населенных пунктах Браславского, Вилейского, Глубокского, Дятловского, Журавичского, Козловщинского, Куренецкого, Ленинского, Лепельского, Меховского, Минского, Мирского, Мядельского, Оршанского, Освейского, Полоцкого, Поставского, Пуховичского, Россонского, Сиротинского, Ушачского и других районов республики.

Один из организаторов Минского подполья Николай Кедышко

Сплоченную боевую группу комсомольцев и молодежи в конце 1941 года создал и возглавил рабочий Минского строительного треста комсомолец Николай Кедышко. В 1942 году группа пополнилась новыми патриотами, выросла в организацию во главе со штабом, насчитывавшую более 60 человек. В начале 1943 года она установила связь с Минским подпольным горкомом комсомола и получила название "Андрюша". Подпольщики имели 10 конспиративных квартир, склад оружия и боеприпасов. Они совершили в Минске более 40 крупных диверсий: вывели из строя на три месяца хлебозавод "Автомат", взорвали турбину злектростанции, авиационную мастерскую, склад боеприпасов, сожгли склад военного имущества, бензохранилище, уничтожили 10 автомашин, из засад убили более 50 гитлеровцев, помогли бежать из тюрем и лагерей 80 советским гражданам и переправили их в партизанские отряды. В борьбе с оккупантами погибли руководитель организации "Андрюша" Николай Кедышко и многие ее члены. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Н.А.Кедышко присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Партизанская зона в южных районах Брестской области. Комсомольско-молодежный диверсионный взвод им. Е.Г.Макаревича бригады им.Я.М.Свердлова. Февраль 1944 года

Высокой активностью в борьбе с фашистами отличились молодые подпольщики в районных центрах и сельских населенных пунктах. Так, при участии коммунистов летом 1942 года в поселке Оболь Сиротинского района Витебской области была создана комсомольско-молодежная организация "Юные мстители". К лету 1943 года в ней насчитывалось уже 40 человек - молодых рабочих, колхозников и школьников. Своим влиянием она охватила соседние деревни Зуи, Мостище, Ушалы, Ферма. Юные подпольщики собирали и передавали партизанам оружие, медикаменты, разведданные, совершили 21 диверсию на железной и шоссейной дорогах, других объектах гитлеровцев. Руководитель организации "Юные мстители" Ефросиния Зенькова и подпольщица Зинаида Портнова удостоены звания Героя Советского Союза (последняя посмертно).

В Беларуси широко известно имя прославленной патриотки Веры Хоружей. С первых дней Великой Отечественной войны она пошла в партизаны, а в 1942 году была направлена во вражеский тыл. Там она создала и возглавила группу Витебского патриотического подполья, передавала командованию Красной Армии и партизанам ценные сведения о противнике. В ноябре 1942 года Вера Хоружая была арестована и замучена фашистами. За заслуги перед Родиной отважной патриотке посмертно в 1960 году было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза Вера Хоружая

Подпольные комсомольские организации проводили массовую агитационную работу, укрепляя веру населения в победу над врагом. На оккупированную территорию поступала печатная литература, издававшаяся в советском тылу, в том числе и комсомольско-молодежная. Комсомольские органы издавали 8 молодежных газет ("Чырвоная змена", "Сталинская молодежь", "Молодой партизан", "Молодой мститель", "Молодежь Белоруссии в борьбе за Родину" ("Молодежь в борьбе"), "Молодежная правда", "Сталинское племя", "Партизан-комсомолец"), а также листовки, воззвания, обращения к молодежи.

С первых дней оккупации в Беларуси развернулось партизанское движение, переросшее во всенародную войну. По данным ЦК ЛКСМБ на октябрь 1942 года, комсомольцы составляли свыше 26% общего числа партизан 114 отрядов Беларуси. Многие комсомольцы были командирами и комиссарами партизанских отрядов.

Великая Отечественная война. Прошу принять в ряды ВКП(б)... 1942 год

В одном из первых партизанских отрядов Беларуси, созданном в июне 1941 года под командованием В.3.Коржа, ядро составляли коммунисты и комсомольцы. Так, комсомолец Иван Чуклай был зачислен в отделение разведки, которым командовал коммунист Сергей Корнилов. В первом же бою под огнем противника Чуклай подобрался к подбитому партизанами танку, уничтожил водителя, снял пулемет, рацию, забрал документы. Через несколько дней группа партизан во главе с Корниловым вступила в бой с эскадроном гитлеровцев. Из засады партизаны нанесли фашистам большой урон, но и сами оказались в трудном положении. Их командир был тяжело ранен. Под обстрелом Чуклай вынес его с поля боя.

В партизанский отряд Ельского района Полесской области вступили сразу 37 комсомольцев. В числе их была медицинская сестра Анастасия Теханович. Участвуя в боях, она спасла жизнь многим бойцам. Теханович погибла в декабре 1942 года, спасая раненых в бою под деревней Глушковичи. Трижды простреленный пулями комсомольский билет Анастасии Теханович ныне хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

16 июня 1944 года партизаны бригад Первомайской и имени А.В.Суворова штурмовали укрепленный вражеский гарнизон в деревне Куписк. Особенно упорно держались два вражеских дота. Первый из них атаковали бойцы отряда "Октябрь" Первомайской бригады. Взрывом было пробито отверстие в одной из стен дота, но пулеметчик продолжал стрелять. Тогда к доту подбежал 19-летний партизан Михаил Белуш и своим телом закрыл ствол пулемета. Героическим поступком комсомолец Белуш вдохновил боевых друзей, выполнивших поставленную командованием задачу. В этом же бою 16-летний партизан отряда имени И.М.Кутузова Володя Седлецкий повторил подвиг Михаила Белуша, ценой жизни помог партизанам овладеть другим дотом. Гитлеровский гарнизон Куписка был разгромлен.

Комсомольцы Беларуси были в первых рядах участников знаменитых партизанских операций на железнодорожных коммуникациях противника, вошедших в историю под общим названием "рельсовая война". Комсомольцы производили массовый подрыв рельсов, эшелонов, мостов, вывод из строя стационарного и другого оборудования. Было немало случаев, когда подрывники сознательно жертвовали собой, выполняя боевое задание. Так поступил 16-летний Николай Гойшик - подрывник из отряда имени А.П.Черткова Брестской области. Юный герой пустил под откос 7 вражеских эшелонов, 6 паровозов, десятки вагонов с живой силой и техникой противника. В апреле 1944 года, выполняя боевое задание, Николай подошел к железной дороге Брест-Москва и увидел эшелон противника с танками, который двигался на восток. Возможности заминировать железнодорожное полотно не было, поскольку оно усиленно охранялось. Тогда Николай бросился под поезд, взорвав на себе сумку с миной. В результате взрыва был уничтожен паровоз и 16 вагонов с техникой врага, убито около двухсот гитлеровцев.

В тылу врага. Партизаны бригады № 37 имени А.Я.Пархоменко разрушают железнодорожное полотно. 1943 год

Всего же за три года борьбы в тылу врага комсомольцы Беларуси пустили под откос свыше 5800 вражеских эшелонов, подорвали и сожгли около 3 тыс. мостов, уничтожили 233 склада, повредили 17 самолетов, 200 танков и бронемашин, свыше 100 тракторов, около 4 тыс. автомашин, подорвали свыше 70 тыс. железнодорожных рельсов, повредили более одной тысячи километров телефонно-телеграфной связи.

Комсомольцы и молодежь, не призванные в армию и не входившие в состав истребительных батальонов и ополчения, самоотверженно трудились на предприятиях, транспорте, в колхозах и совхозах неоккупированных районов. Трудовой героизм для них стал нормой. Так, на Могилевском кожзаводе девушки и подростки заменили строгальщиков, шляговщиков, кантовщиков. Они выполняли по полторы - две нормы в смену, а после работы дежурили в командах противовоздушной обороны на заводе.

Высокие образцы трудового героизма показывали молодые железнодорожники. Помощник машиниста депо комсомолец Александр Козловский 16 июля 1941 года на станции Салтановка сдал свой паровоз после трех суток бессменной работы. В это время фашистские самолеты начали бомбить станцию. Тяжело ранило машиниста, который должен был вести поезд. Козловский оказал ему помощь, а сам занял его место и доставил состав по назначению.

Тяжелые испытания выпали на долю тружеников села. В хозяйствах ощущалась острая нехватка техники и рабочей силы. Значительная часть тракторов, автомашин была передана на нужды фронта, трудоспособные мужчины ушли на войну. Остались старики, женщины и подростки. Им предстояло убирать урожай, помогать строить оборонительные сооружения, работать на транспорте. Из женщин и подростков комплектовались бригады и звенья косарей, жней. Работать приходилось нередко при налетах и бомбежке немецкой авиации. В 1943-1944 годах колхозы и совхозы прямо с токов сдавали зерно Красной Армии.

После освобождения республики комсомольские организации стали оперативными центрами мобилизации молодежи на помощь фронту и восстановление разрушенного оккупантами народного хозяйства. Большой вклад внесли комсомольцы и молодежь в восстановление жилья, школ, зданий высших и средних учебных заведений, клубов, больниц.

За мужество и героизм, проявленные комсомольцами и молодежью республики в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, комсомол Беларуси в сентябре 1945 года был награжден орденом Красного Знамени.-0-