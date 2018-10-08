ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: комсомольские стройки

Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. Ю.Гагарина уезжает из Минска на строительство участка железной дороги Сургут-Уренгой. 1983 год

Комсомольские стройки - одна из лучших традиций комсомола. Трудовой призыв молодежи, который осуществлял комсомол на протяжении почти шести десятилетий, имел огромное экономическое и политическое значение, вовлекал в общее дело преобразования страны миллионы юношей и девушек.

Перечень комсомольских строек утверждался Бюро ЦК ВЛКСМ на основе предложений партийных, профсоюзных и комсомольских органов, министерств и ведомств и по согласованию с Госпланом СССР и Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов (ВЦСПС).

Комсомольские стройки комплектовались рабочей силой посредством проводимых ЦК ВЛКСМ общественных призывов молодежи, а также за счет временных добровольных комсомольско-молодежных строительных отрядов. Документ, по которому комсомольца направляли на временную работу, назывался комсомольская путевка. Как правило, она представляла собой сложенную вдвое картонку, похожую на открытку.

Наиболее значимые народно-хозяйственные объекты получали статус Всесоюзных ударных комсомольских строек. Они находились главным образом в труднодоступных и малообжитых районах. На таких стройках возводились глобальные проекты советского правительства: магистрали, каналы, станции, водохранилища. На ударных комсомольских стройках обычно удавалось добиваться более высоких показателей, чем в целом по отрасли.

Начало ударным комсомольским стройкам было положено в 1929 году, когда ЦК ВЛКСМ рекомендовал местным организациям провести мобилизацию молодежи для работы в отдельных отраслях промышленности и общественного сектора сельского хозяйства.

Ударная стройка пятилетки - Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения. Идет сборка силосорезок. 1930 год

Только за период с 1929 по 1970 год на важнейшие участки строительства комсомол направил более 3 млн юношей и девушек. Комсомол был шефом целых отраслей промышленности и экономических районов. Комитетам комсомола приходилось участвовать в решении множества сопутствующих вопросов, таких как строительство жилья для молодых рабочих, налаживание их быта, организация досуга.

На комсомольских стройках использовались свои методы организации труда. Действовали комсомольские штабы, в состав которых входили молодые рабочие, бригадиры и специалисты, представители хозяйственных и профсоюзных органов, комсомольские активисты монтажных и специализированных организаций, субподрядных подразделений. В бригадах, на строительных участках создавались посты "Комсомольского прожектора" для борьбы за укрепление трудовой дисциплины, экономию строительных материалов, эффективное использование техники. Велась "Летопись ударной стройки", куда заносились имена молодых специалистов, комсомольско-молодежных коллективов, внесших значительный вклад в выполнение планов строительства. Коллективы ударных комсомольских строек участвовали во Всесоюзном соревновании молодых строителей и монтажников.

Особой строкой вписаны в летопись ВЛКСМ 1940-1950 годы, когда нужно было восстанавливать разоренную войной страну. Огромный труд вложил комсомол в подъем разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства, возведение крупных гидротехнических сооружений, таких как Волго-Донской канал, Волжская им. Ленина, Куйбышевская, Каховская гидроэлектростанции.

Ударная комсомольская стройка - Белорусская ГРЭС имени В.И.Ленина. Фото 1930-х годов

В мае 1956 года руководство КПСС и правительство обратились к комсомольским организациям, всей советской молодежи с призывом направить своих лучших представителей на Север и в восточные районы страны - на строительство электростанций, металлургических, химических, нефтеперерабатывающих и машиностроительных заводов, рудников, угольных шахт, железных дорог, предприятий по производству цемента и сборного железобетона. Продолжая традиции первых пятилеток, комсомол объявил себя шефом строительства Братской, Кременчугской, Днепродзержинской ГЭС, атомных электростанций. Появились комсомольские путевки на строительство Казахстанской Магнитки (металлургического завода в Темир-Тау), Соколовско-Сарбайского, Ново-Криворожского обогатительных комбинатов, на освоение Голодной степи. Завершилось строительство гидростанций на Волге и Днепре, 37 шахт в Донбассе, началось покорение гигантских рек Сибири, освоение новых месторождений полезных ископаемых.

При активном участии комсомола в 1962 году было завершено строительство Среднесибирской железнодорожной магистрали, электрифицирована железная дорога Москва-Байкал. В 1966-1970 годах с помощью молодежи построены и введены в действие около 1500 объектов, в том числе крупнейшие в мире - Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная дорога Абакан - Тайшет, нефтепровод "Дружба".

Шефство комсомола над важнейшими стройками страны продолжалось и в 80-е годы, несмотря на происходящие в обществе перемены. В 1982-1986 годах по комсомольским путевкам были направлены на работу более 500 тыс. молодых людей. В 1987 году действовали 63 всесоюзные ударные стройки.

Знаменитые ударные комсомольские стройки

БАМ. Дорогу к Токсимо ведет бригада А.Бондаря. 1983 год

Таежная романтика БАМа

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) - это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которая является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. В апреле 1974 года БАМ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Участие в сооружении БАМа стало считаться важнейшей задачей, делом чести всех комсомольских организаций. Множество молодых строителей получили комсомольские путевки на строительство магистрали. Ребят и девушек не пугали ни бытовые неудобства, ни тяжелый климат.

Молодежь ехала на БАМ за таежной романтикой, "за туманом и за запахом тайги". Стройка БАМ была воспета в советских песнях ("Большой привет с большого БАМа", "А я еду за туманом", "Байкало-Амурская магистраль", "До отправленья поезда", "В песнях останемся мы", "Где-то багульник на сопках цветет", "БАМовский марш") и стихах, она показана в десятках документальных фильмов и сотнях телепередач. Труд комсомольцев и молодежи БАМа удостоился высокой оценки. Многие из них получили правительственные награды.

БАМ сегодня - это 4300 км железнодорожного полотна. Магистраль пересекает 11 крупных рек, 7 горных хребтов, связывает более 60 городов и поселков. На БАМе 2230 мостов и 8 тоннелей. В 2014 году отмечалось 40-летие Байкало-Амурской магистрали. В том же году был дан официальный старт строительству "БАМ-2".

БАМ. Муякан - станция белорусская. Бригадир лесозаготовительного участка И.Зайцев награжден медалью "За строительство БАМа". 1983 год

АТОММАШ

"Атоммаш" - это крупнейшее в СССР, а впоследствии в России, производственное объединение атомного энергетического машиностроения, расположенное в городе Волгодонске Ростовской области. В 1974 году строительство завода было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

В Волгодонск начали приезжать специалисты и молодежь по комсомольским путевкам, а также стройотряды. Многие прибывшие на стройку потом остались жить в Волгодонске. Средний возраст жителей Волгодонска составлял в то время 30 лет. Здесь влюблялись, создавали семьи, ссорились и мирились, выполняли и перевыполняли производственные планы.

Огромную роль в наращивании колоссальных темпов работы играло соревнование. Стремясь быть первыми, ради досрочного завершения строительства люди совершали невозможное. Это отражают и лозунги: "Не выполнив сменного задания, не покидай рабочего места", "Работать без отстающих", "Досрочно построим - досрочно освоим". Записи из дневника одного из комсомольских лидеров стройки того времени: "Работу заканчивали в 3-4 часа утра. В общежитие возвращались с песнями, а после короткого отдыха - снова на работу в первую смену".

Сегодня в Волгодонске установлены памятники строителям всесоюзной комсомольской стройки.

КАМАЗ

Строительно-монтажные работы знаменитого производителя дизельных грузовиков были начаты с февраля 1970 года, и уже к концу года были уложены первые кубометры бетона в фундамент первенца КамАЗа - ремонтно-инструментального завода, а также корпуса серого и ковкого чугуна литейного завода. Темпы строительства комплекса заводов возрастали. В начале 70-х КамАЗ был объявлен ударной комсомольской стройкой.

В феврале 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый камский грузовик. Уже в августе 1978 года был изготовлен 50-тысячный КамАЗ, а в июне 1979 - 100-тысячный.

Строительный отряд БГУ на Привокзальной площади. Минск, 1972 год

Зарождение студенческих строительных отрядов

Настоящей школой жизни для многих молодых людей были студенческие строительные отряды (ССО). Впервые идея создания такого отряда родилась среди студентов физического факультета Московского государственного университета (МГУ) во время уборки целинного урожая летом 1958 года в совхозе "Булаевский" Северо-Казахстанской области, когда им по просьбе администрации пришлось участвовать в возведении и ремонте производственных помещений. Инициатива студентов по созданию ССО была поддержана. Комсомольская конференция физфака приняла решение о формировании и направлении в Казахстан строительного отряда.

Летом 1959 года 339 студентов физического факультета приняли активное участие в строительстве производственных и культурных объектов совхозов "Булаевский", "Ждановский", "Узункульский" Северо-Казахстанской области. Опыт работы студентов на строительных площадках в составе ССО показал, что такая форма организации труда дает возможность лучше использовать энтузиазм молодежи, повысить эффективность производственной деятельности юношей и девушек.

Призыв участников строительных отрядов 1959 года, опубликованный в "Комсомольской правде", нашел широкий отклик у студенческой и учащейся молодежи. Летом 1960 года только в Булаевском районе в ССО работали уже 520 студентов трех факультетов МГУ. Они сооружали различные производственные и культурно-бытовые объекты. В 1961 году на стройках целинного края в течение двух месяцев работали 1260 юношей и девушек из вузов Москвы и Ленинграда. Отряду МГУ по итогам трудового семестра было вручено Красное знамя Булаевского райкома партии, а комсомольской организации физфака - медаль "За освоение целинных и залежных земель".

ЦК ВЛКСМ, изучив опыт организации студенческих отрядов, в июне 1962 года принял первое в истории союза молодежи постановление "Об участии комсомольских организаций вузов гг. Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на целинных землях". Центральный Комитет одобрил инициативу комсомольцев по формированию ССО и рекомендовал комитетам комсомола шире привлекать студентов к участию в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. Это способствовало росту численности отрядов, нормативному закреплению принципов студенческого трудового движения.

Стройотряды получили быстрое и массовое развитие. Это движение захватило СССР. Добровольность формирования и самоуправление, строгая сознательная дисциплина и ответственность без скидок на молодость - таковы были основы отрядной жизни. У бойцов стройотрядов воспитывалось чувство долга, уважение к своему и чужому труду, самостоятельность, также они испытывали гордость за хорошо сделанную работу.

Молодежные трудовые отряды действовали во многих отраслях народного хозяйства. Число студентов, выезжающих в составе студенческих отрядов, ежегодно увеличивалось. В 1959 году - 339 человек, 1965 году - 40 тыс., 1970 году - 309 тыс., 1980 году - 822 тыс., 1985 году - 830 тыс. человек. За 1959-1986 годы во Всесоюзном студенческом отряде работали более 12 млн человек.

Стройотрядовские традиции не забыты и сегодня. Молодежь нового поколения продолжила дело своих предшественников.-0-