ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: комсомольские стройки Беларуси, энтузиазм молодых

Комсомольские стройки стали действенной формой участия молодого поколения в развитии производительных сил, примером положительного отношения к труду. Парни и девушки самоотверженно трудились на стройках, которые являлись хорошей школой жизненного опыта и кузницей кадров. При этом основными мотивами молодежи были патриотический настрой и юношеский романтизм, гордость за выполнение действительно важной и нужной для страны работы.
Первые Всесоюзные мобилизации на ударные стройки были проведены в 1929 году. Над ударными комсомольскими стройками брали шефство организации ВЛКСМ.
Комсомольские организации Беларуси направили десятки тысяч молодых людей на стройки и промышленные предприятия. Молодежь работала по 10-12 часов в сутки, отказывалась от выходных.
В годы индустриализации белорусский комсомол (ЛКСМБ) шефствовал над строительством БелГРЭС, Гомсельмаша, Минской ТЭЦ-2, Оршанского льнокомбината, шоссе Москва-Минск и др. Комсомольцы были первыми строителями Могилевской фабрики искусственного волокна. При участии молодежи строились Могилевский труболитейный завод, Кричевский цементный завод, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат.
С 1932 по 1936 год был построен "город юности" Комсомольск-на-Амуре, где трудилось немало комсомольцев из Беларуси.
Колоссальный труд вложил белорусский комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства. В строительство и промышленность БССР в 1946 году пришло 30 тыс. комсомольцев. 8 тыс. членов ЛКСМБ отстраивали Минск, 40 тыс. ставили дома для колхозников. Комсомол шефствовал над строительством минских автомобильного и тракторного заводов.
Белорусская молодежь принимала активное участие в восстановлении городов всего Советского Союза. Большой труд был вложен в строительство Смоленска, Харькова, Курска, Воронежа, Одессы, в возрождение промышленных организаций Донбасса, Днепрогэса.
В 40-50-е годы ярко проявился новаторский дух молодых рабочих, инженеров, техников. Комсомольцы боролись за повышение производительности труда, экономию материалов, снижение себестоимости и выпуск сверхплановой продукции.
В 1954-60 годах более 60 тыс. комсомольцев и представителей молодежи Беларуси выехали на освоение целинных и залежных земель в Казахстан. Целину всегда олицетворяли с комсомольскими подвигами и свершениями. По возвращении тысячи юношей и девушек были награждены медалями и орденами, некоторые из них удостоились звания Героя Социалистического Труда, молодым патриотам вручали значок "За освоение целинных земель".
В конце 1958 года комсомольцы вместе с коммунистами стали зачинателями массового движения за коммунистический труд. ЛКСМБ объявил подшефными все наиболее важные стройки Беларуси и мобилизовал 20 тыс. молодых людей на строительство Василевичской, Березовской и Лукомльской ГРЭС, Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Гомельского, Гродненского, Полоцкого химического, Белорусского шинного заводов, Могилевского завода синтетических волокон и трех Солигорских калийных комбинатов. ЛКСМБ шефствовал над льнопроизводством и животноводством.
Среди важнейших строек Минска и Минской области:
- Национальный аэропорт "Минск", стройка республиканского значения;
- Спортивно-оздоровительный комплекс "Стайки", стройка республиканского значения;
- Минский метрополитен, республиканское значение, ударная комсомольская стройка;
- Слуцкий комбинат строительных конструкций животноводческих комплексов, всесоюзная комсомольская стройка;
- Автодорога Минск - Брест, областная комсомольская стройка;
- БелАЗ, город Жодино, республиканская комсомольская стройка;
- Второй, третий калийные комбинаты РУП "ПО "Беларуськалий", город Солигорск, областные комсомольские стройки;
- четвертый калийный комбинат РУП "ПО "Беларуськалий", город Солигорск, республиканская комсомольская стройка;
- Аэропорт "Минск-2", республиканская комсомольская стройка;
- Установление исторической ценности усадебно-паркового комплекса "Лошица", комсомольцы отстояли его право на реставрацию и сохранение.
Кроме того, комсомолом столицы регулярно организовывались субботники по благоустройству и уборке парков, скверов, дворов, велись реставрационные работы и археологические раскопки на важнейших исторических объектах города Минска и его окрестностях: в Верхнем городе, Троицком предместье, Музее народной архитектуры и быта в д. Строчицы и многих других.
Могилевской области:
- ОАО "Шкловский льнозавод";
- Могилевский ордена Октябрьской революции завод искусственного волокна им. В.В.Куйбышева;
- Завод сборного железобетона;
- Могилевское производственное объединение "Химволокно" имени В.И.Ленина;
- Белорусский шинный комбинат;
- Могилевское производственное объединение шелковых тканей имени 25-го съезда КПСС;
- Белорусская сельскохозяйственная академия.
Брестской области:
- Мелиорация земель Белорусского Полесья, всесоюзная ударная комсомольская стройка;
- "Комбинат верхнего трикотажа", городская ударная комсомольская стройка;
- Птицефабрика "Дружба", республиканская ударная комсомольская стройка;
- строительство поселков Жемчужный и Мир, животноводческих комплексов "Мир" и "Восточный", тепличного комбината колхоза "Красное знамя", областные ударные комсомольские стройки;
- Барановичский хлопчатобумажный комбинат, областная ударная комсомольская стройка;
- Брестский завод железобетонных конструкций и деталей, областная ударная комсомольская стройка;
- учебно-производственный комплекс Ивацевичского СПТУ, областная ударная комсомольская стройка;
- Березовская ГРЭС, областная ударная комсомольская стройка;
- Жабинковский сахарный завод, областная ударная комсомольская стройка;
- Днепро-Бугский водный путь, областная ударная комсомольская стройка.
Витебской области:
- РУПТП "Оршанский льнокомбинат", городская комсомольская стройка;
- Полоцкий нефтеперерабатывающий завод (г.Новополоцк);
- Курган Бессмертия и Парк Героев в Орше, городская комсомольская стройка,
- Лукомльская ГРЭС, завершающие работы на РУП "Витебскэнерго" (г.Новолукомль).
Гомельской области:
- ПО "Гомсельмаш", республиканская стройка;
- Гомельский завод самоходных комбайнов, всесоюзная ударная комсомольская стройка;
- Мозырский нефтеперерабатывающий завод, всесоюзная ударная комсомольская стройка;
- Василевичская ГРЭС, город Светлогорск, всесоюзная ударная комсомольская стройка;
- РУП "СПО Химволокно" (г.Светлогорск), всесоюзная ударная комсомольская стройка.
Гродненской области:
- Первый белорусский сахарный комбинат (Скидельский сахарный завод), районная ударная комсомольская стройка;
- Парк культуры и отдыха (ранее Парк Ленинского комсомола) в Лиде, городская ударная комсомольская стройка;
- ОАО "Гродно Азот", республиканская ударная комсомольская стройка;
- ОАО "Гродно Химволокно", городская ударная комсомольская стройка;
- Центральная районная больница (г.п.Островец), городская комсомольская ударная стройка;
- ОАО "Гронитекс" (г.Гродно), комсомольская стройка местного значения;
- Камвольно-прядильная фабрика (г.Слоним), республиканская ударная комсомольская стройка.-0-
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