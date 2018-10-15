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ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: комсомольские стройки Беларуси, энтузиазм молодых

Общество 15.10.2018 | 10:00
Всесоюзный ударный комсомольский отряд "Молодогвардеец" перед отправкой из Минска на сооружение железной дороги Сургут-Уренгой. 1980 год
Всесоюзный ударный комсомольский отряд "Молодогвардеец" перед отправкой из Минска на сооружение железной дороги Сургут-Уренгой. 1980 год
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Комсомольские стройки стали действенной формой участия молодого поколения в развитии производительных сил, примером положительного отношения к труду. Парни и девушки самоотверженно трудились на стройках, которые являлись хорошей школой жизненного опыта и кузницей кадров. При этом основными мотивами молодежи были патриотический настрой и юношеский романтизм, гордость за выполнение действительно важной и нужной для страны работы.

Первые Всесоюзные мобилизации на ударные стройки были проведены в 1929 году. Над ударными комсомольскими стройками брали шефство организации ВЛКСМ.

Комсомольские организации Беларуси направили десятки тысяч молодых людей на стройки и промышленные предприятия. Молодежь работала по 10-12 часов в сутки, отказывалась от выходных.

Общий вид турбинного зала Осиновской гидроэлектростанции (БелГРЭС). 1952 год
Общий вид турбинного зала Осиновской гидроэлектростанции (БелГРЭС). 1952 год

В годы индустриализации белорусский комсомол (ЛКСМБ) шефствовал над строительством БелГРЭС, Гомсельмаша, Минской ТЭЦ-2, Оршанского льнокомбината, шоссе Москва-Минск и др. Комсомольцы были первыми строителями Могилевской фабрики искусственного волокна. При участии молодежи строились Могилевский труболитейный завод, Кричевский цементный завод, Бобруйский деревообрабатывающий комбинат.

С 1932 по 1936 год был построен "город юности" Комсомольск-на-Амуре, где трудилось немало комсомольцев из Беларуси.

Колоссальный труд вложил белорусский комсомол в восстановление разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства. В строительство и промышленность БССР в 1946 году пришло 30 тыс. комсомольцев. 8 тыс. членов ЛКСМБ отстраивали Минск, 40 тыс. ставили дома для колхозников. Комсомол шефствовал над строительством минских автомобильного и тракторного заводов.

Белорусская молодежь принимала активное участие в восстановлении городов всего Советского Союза. Большой труд был вложен в строительство Смоленска, Харькова, Курска, Воронежа, Одессы, в возрождение промышленных организаций Донбасса, Днепрогэса.

В 40-50-е годы ярко проявился новаторский дух молодых рабочих, инженеров, техников. Комсомольцы боролись за повышение производительности труда, экономию материалов, снижение себестоимости и выпуск сверхплановой продукции.

Студенческий отряд "Буревестник" строительного факультета БПИ в колхозе имени Дзержинского Молодечненского района. 1980 год
Студенческий отряд "Буревестник" строительного факультета БПИ в колхозе имени Дзержинского Молодечненского района. 1980 год

В 1954-60 годах более 60 тыс. комсомольцев и представителей молодежи Беларуси выехали на освоение целинных и залежных земель в Казахстан. Целину всегда олицетворяли с комсомольскими подвигами и свершениями. По возвращении тысячи юношей и девушек были награждены медалями и орденами, некоторые из них удостоились звания Героя Социалистического Труда, молодым патриотам вручали значок "За освоение целинных земель".

В конце 1958 года комсомольцы вместе с коммунистами стали зачинателями массового движения за коммунистический труд. ЛКСМБ объявил подшефными все наиболее важные стройки Беларуси и мобилизовал 20 тыс. молодых людей на строительство Василевичской, Березовской и Лукомльской ГРЭС, Светлогорского завода искусственного волокна, Полоцкого и Мозырского нефтеперерабатывающих заводов, Гомельского, Гродненского, Полоцкого химического, Белорусского шинного заводов, Могилевского завода синтетических волокон и трех Солигорских калийных комбинатов. ЛКСМБ шефствовал над льнопроизводством и животноводством.

В окрестностях деревни Раубичи возле Минска сооружается специальный комплекс для проведения чемпионата мира по биатлону. На стройке работает студенческий отряд "Биатлон". 1973 год
В окрестностях деревни Раубичи возле Минска сооружается специальный комплекс для проведения чемпионата мира по биатлону. На стройке работает студенческий отряд "Биатлон". 1973 год

Среди важнейших строек Минска и Минской области:

- Национальный аэропорт "Минск", стройка республиканского значения;

- Спортивно-оздоровительный комплекс "Стайки", стройка республиканского значения;

- Минский метрополитен, республиканское значение, ударная комсомольская стройка;

- Слуцкий комбинат строительных конструкций животноводческих комплексов, всесоюзная комсомольская стройка;

- Автодорога Минск - Брест, областная комсомольская стройка;

- БелАЗ, город Жодино, республиканская комсомольская стройка;

- Второй, третий калийные комбинаты РУП "ПО "Беларуськалий", город Солигорск, областные комсомольские стройки;

- четвертый калийный комбинат РУП "ПО "Беларуськалий", город Солигорск, республиканская комсомольская стройка;

- Аэропорт "Минск-2", республиканская комсомольская стройка;

- Установление исторической ценности усадебно-паркового комплекса "Лошица", комсомольцы отстояли его право на реставрацию и сохранение.

Кроме того, комсомолом столицы регулярно организовывались субботники по благоустройству и уборке парков, скверов, дворов, велись реставрационные работы и археологические раскопки на важнейших исторических объектах города Минска и его окрестностях: в Верхнем городе, Троицком предместье, Музее народной архитектуры и быта в д. Строчицы и многих других.

Могилевской области:

- ОАО "Шкловский льнозавод";

- Могилевский ордена Октябрьской революции завод искусственного волокна им. В.В.Куйбышева;

- Завод сборного железобетона;

- Могилевское производственное объединение "Химволокно" имени В.И.Ленина;

- Белорусский шинный комбинат;

- Могилевское производственное объединение шелковых тканей имени 25-го съезда КПСС;

- Белорусская сельскохозяйственная академия.

Брестской области:

- Мелиорация земель Белорусского Полесья, всесоюзная ударная комсомольская стройка;

- "Комбинат верхнего трикотажа", городская ударная комсомольская стройка;

- Птицефабрика "Дружба", республиканская ударная комсомольская стройка;

- строительство поселков Жемчужный и Мир, животноводческих комплексов "Мир" и "Восточный", тепличного комбината колхоза "Красное знамя", областные ударные комсомольские стройки;

- Барановичский хлопчатобумажный комбинат, областная ударная комсомольская стройка;

- Брестский завод железобетонных конструкций и деталей, областная ударная комсомольская стройка;

- учебно-производственный комплекс Ивацевичского СПТУ, областная ударная комсомольская стройка;

- Березовская ГРЭС, областная ударная комсомольская стройка;

- Жабинковский сахарный завод, областная ударная комсомольская стройка;

- Днепро-Бугский водный путь, областная ударная комсомольская стройка.

Витебской области:

- РУПТП "Оршанский льнокомбинат", городская комсомольская стройка;

- Полоцкий нефтеперерабатывающий завод (г.Новополоцк);

- Курган Бессмертия и Парк Героев в Орше, городская комсомольская стройка,

- Лукомльская ГРЭС, завершающие работы на РУП "Витебскэнерго" (г.Новолукомль).

Гомельской области:

- ПО "Гомсельмаш", республиканская стройка;

- Гомельский завод самоходных комбайнов, всесоюзная ударная комсомольская стройка;

- Мозырский нефтеперерабатывающий завод, всесоюзная ударная комсомольская стройка;

- Василевичская ГРЭС, город Светлогорск, всесоюзная ударная комсомольская стройка;

- РУП "СПО Химволокно" (г.Светлогорск), всесоюзная ударная комсомольская стройка.

Гродненской области:

- Первый белорусский сахарный комбинат (Скидельский сахарный завод), районная ударная комсомольская стройка;

- Парк культуры и отдыха (ранее Парк Ленинского комсомола) в Лиде, городская ударная комсомольская стройка;

- ОАО "Гродно Азот", республиканская ударная комсомольская стройка;

- ОАО "Гродно Химволокно", городская ударная комсомольская стройка;

- Центральная районная больница (г.п.Островец), городская комсомольская ударная стройка;

- ОАО "Гронитекс" (г.Гродно), комсомольская стройка местного значения;

- Камвольно-прядильная фабрика (г.Слоним), республиканская ударная комсомольская стройка.-0-

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