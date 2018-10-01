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ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: строители коммунизма

Общество 01.10.2018 | 10:00
К юбилею молодежного движения Новости темы К юбилею молодежного движения
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После Великой Отечественной войны комсомол шел в первых рядах бойцов за восстановление и новый мощный подъем хозяйства СССР. Комсомольские организации вовлекли молодежь в строительство важнейших объектов первой послевоенной сталинской пятилетки. Они направили на новостройки и крупные предприятия лучших молодых рабочих.

Комсомол и советская молодежь самоотверженно трудились над восстановлением Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Смоленска, Пскова, Новгорода, Киева, Минска, Харькова, Орла, Тулы и других городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками.

В Москве в марте 1949 года состоялся XI съезд ВЛКСМ. Он подытожил первые результаты борьбы молодежи за выполнение послевоенного сталинского пятилетнего плана и наметил программу дальнейшего участия комсомола в общенародном труде по строительству коммунизма. Съезд обсудил вопрос о работе комсомола в школе и принял по этому вопросу развернутое постановление, суть которого заключалась в том, что работа школьных комсомольской и пионерской организаций должна рассматриваться как неотъемлемая часть всей воспитательной работы школы.

Пионеры послевоенных лет. 1950 год
Пионеры послевоенных лет. 1950 год

На съезде комсомол получил четвертую правительственную награду - орден Ленина, которым он был награжден в 1948 году в связи с 30-летием ВЛКСМ за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве.

В 1940-1950-е годы комсомол помогал возводить крупные гидротехнические сооружения и промышленные предприятия СССР, в совхозы и колхозы были направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. Активно участвуя в социалистическом соревновании за дальнейший подъем сельского хозяйства, комсомольцы выдвинули из своей среды тысячи новых мастеров высокого урожая и высокопродуктивного животноводства. Сотни молодых колхозников за трудовые успехи получили звание Героя Социалистического Труда.

Экскаваторщик В.Пашкевич из Витебска на строительстве Куйбышевской ГЭС. 1951 год
Экскаваторщик В.Пашкевич из Витебска на строительстве Куйбышевской ГЭС. 1951 год

В 1954-1955 годах по путевкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Указом Президиума Верховного Совета СССР за активное участие в коммунистическом строительстве и освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 был награжден еще одним орденом Ленина.

В 1968 году ВЛКСМ был награжден Орденом Октябрьской Революции за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием организации.

Проводы комсомольцев Беларуси на освоение целинных и залежных земель Казахстана. 1954 год
Проводы комсомольцев Беларуси на освоение целинных и залежных земель Казахстана. 1954 год

В послевоенный период с 1954-го по 1982-й годы съезды ВЛКСМ проходили раз в четыре года. XX съезд состоялся в апреле 1987 года, XXI - в апреле 1990-го. На всех своих съездах ВЛКСМ вырабатывал конкретные пути решения задач коммунистического строительства, осуществления очередного пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, сверял свою деятельность с линией коммунистической партии.

Комсомол Беларуси в послевоенный период

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ЛКСМБ под руководством КПБ восстановил комсомольские организации, пополнил их и направил все силы молодежи на восстановление и развитие народного хозяйства республики. Молодежь восстанавливала города и села, фабрики и заводы, транспорт и связь, учреждения культуры, науки, здравоохранения. Свыше 30 тыс. человек по путевкам комсомола поехали на всесоюзные ударные комсомольские стройки, более 65 тыс. - на освоение целинных и залежных земель. Комсомол Беларуси взял шефство над льноводством и животноводством.

Бригадир бригады каменщиков П.Пиланта за работой на строительстве 24 квартирного дома. Брестская область, 1951 год
Бригадир бригады каменщиков П.Пиланта за работой на строительстве 24 квартирного дома. Брестская область, 1951 год

В 1960-1970-е годы комсомол Беларуси выступил инициатором движения "Пятилетке - ударный труд, мастерство и поиск молодых", в котором приняли участие 800 тыс. юношей и девушек. За высокие трудовые показатели и активную работу по воспитанию молодежи Новополоцкая городская (1968) и Лунинецкая районная (1974) комсомольские организации были награждены орденом Трудового Красного Знамени.

За активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за большую работу по воспитанию молодежи в духе преданности заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием организации ЛКСМБ в 1970 году был награжден орденом Ленина.

В 1970-1980-е комсомол республики выступил одним из инициаторов массового движения молодежи под девизом "Пятилетке эффективности и качества - энтузиазм и творчество молодых". Эффективной формой социалистического соревнования среди молодежи стали конкурсы на звание лучшего по профессии. Комсомол активно вовлекал молодежь в движение рационализаторов и изобретателей. Молодые труженики полей и ферм участвовали во Всесоюзном соревновании за высокую культуру земледелия и животноводства.

Молодежь Беларуси участвовала в операциях и экспедициях Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа: "Долг" (с 1971), "Цитадель мужества" (1972-1973), "Освобождение" (1973-1974), "Победа" (1974-1975), "Восстановление" (1975-1977).

Участники IX Всесоюзного слета победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа на заседании клуба патриотической песни с композиторами Игорем Лученком и Олегом Ивановым. 1980 год
Участники IX Всесоюзного слета победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа на заседании клуба патриотической песни с композиторами Игорем Лученком и Олегом Ивановым. 1980 год

Только за время Всесоюзного похода (1965-1977) в БССР установлено много памятников, обелисков, мемориальных досок, выявлено около 10 тыс. имен ранее неизвестных воинов, партизан, подпольщиков, насыпано 35 курганов Бессмертия, восстановлено 200 партизанских лагерей и землянок, заложено 38 парков, более 600 скверов. В восьмом этапе Всесоюзного похода, посвященном 60-летию Великого Октября, участвовало более 2 млн юношей и девушек.

Комсомольские организации уделяли большое внимание физическому воспитанию и военно-спортивной подготовке молодежи: выполнению норм ГТО (физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"), проведению лыжных и легкоатлетических кроссов, спартакиад по военно-техническим видам спорта, смотров-конкурсов на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба" и др.-0-

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