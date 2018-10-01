ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: строители коммунизма

После Великой Отечественной войны комсомол шел в первых рядах бойцов за восстановление и новый мощный подъем хозяйства СССР. Комсомольские организации вовлекли молодежь в строительство важнейших объектов первой послевоенной сталинской пятилетки. Они направили на новостройки и крупные предприятия лучших молодых рабочих.

Комсомол и советская молодежь самоотверженно трудились над восстановлением Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Смоленска, Пскова, Новгорода, Киева, Минска, Харькова, Орла, Тулы и других городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками.

В Москве в марте 1949 года состоялся XI съезд ВЛКСМ. Он подытожил первые результаты борьбы молодежи за выполнение послевоенного сталинского пятилетнего плана и наметил программу дальнейшего участия комсомола в общенародном труде по строительству коммунизма. Съезд обсудил вопрос о работе комсомола в школе и принял по этому вопросу развернутое постановление, суть которого заключалась в том, что работа школьных комсомольской и пионерской организаций должна рассматриваться как неотъемлемая часть всей воспитательной работы школы.

Пионеры послевоенных лет. 1950 год

На съезде комсомол получил четвертую правительственную награду - орден Ленина, которым он был награжден в 1948 году в связи с 30-летием ВЛКСМ за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве.

В 1940-1950-е годы комсомол помогал возводить крупные гидротехнические сооружения и промышленные предприятия СССР, в совхозы и колхозы были направлены тысячи молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускников средних школ. Активно участвуя в социалистическом соревновании за дальнейший подъем сельского хозяйства, комсомольцы выдвинули из своей среды тысячи новых мастеров высокого урожая и высокопродуктивного животноводства. Сотни молодых колхозников за трудовые успехи получили звание Героя Социалистического Труда.

Экскаваторщик В.Пашкевич из Витебска на строительстве Куйбышевской ГЭС. 1951 год

В 1954-1955 годах по путевкам комсомола на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Указом Президиума Верховного Совета СССР за активное участие в коммунистическом строительстве и освоение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 1956 был награжден еще одним орденом Ленина.

В 1968 году ВЛКСМ был награжден Орденом Октябрьской Революции за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодежи в становление и укрепление советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием организации.

Проводы комсомольцев Беларуси на освоение целинных и залежных земель Казахстана. 1954 год

В послевоенный период с 1954-го по 1982-й годы съезды ВЛКСМ проходили раз в четыре года. XX съезд состоялся в апреле 1987 года, XXI - в апреле 1990-го. На всех своих съездах ВЛКСМ вырабатывал конкретные пути решения задач коммунистического строительства, осуществления очередного пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, сверял свою деятельность с линией коммунистической партии.

Комсомол Беларуси в послевоенный период

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ЛКСМБ под руководством КПБ восстановил комсомольские организации, пополнил их и направил все силы молодежи на восстановление и развитие народного хозяйства республики. Молодежь восстанавливала города и села, фабрики и заводы, транспорт и связь, учреждения культуры, науки, здравоохранения. Свыше 30 тыс. человек по путевкам комсомола поехали на всесоюзные ударные комсомольские стройки, более 65 тыс. - на освоение целинных и залежных земель. Комсомол Беларуси взял шефство над льноводством и животноводством.

Бригадир бригады каменщиков П.Пиланта за работой на строительстве 24 квартирного дома. Брестская область, 1951 год

В 1960-1970-е годы комсомол Беларуси выступил инициатором движения "Пятилетке - ударный труд, мастерство и поиск молодых", в котором приняли участие 800 тыс. юношей и девушек. За высокие трудовые показатели и активную работу по воспитанию молодежи Новополоцкая городская (1968) и Лунинецкая районная (1974) комсомольские организации были награждены орденом Трудового Красного Знамени.

За активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за большую работу по воспитанию молодежи в духе преданности заветам В.И.Ленина и в связи с 50-летием организации ЛКСМБ в 1970 году был награжден орденом Ленина.

В 1970-1980-е комсомол республики выступил одним из инициаторов массового движения молодежи под девизом "Пятилетке эффективности и качества - энтузиазм и творчество молодых". Эффективной формой социалистического соревнования среди молодежи стали конкурсы на звание лучшего по профессии. Комсомол активно вовлекал молодежь в движение рационализаторов и изобретателей. Молодые труженики полей и ферм участвовали во Всесоюзном соревновании за высокую культуру земледелия и животноводства.

Молодежь Беларуси участвовала в операциях и экспедициях Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа: "Долг" (с 1971), "Цитадель мужества" (1972-1973), "Освобождение" (1973-1974), "Победа" (1974-1975), "Восстановление" (1975-1977).

Участники IX Всесоюзного слета победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа на заседании клуба патриотической песни с композиторами Игорем Лученком и Олегом Ивановым. 1980 год

Только за время Всесоюзного похода (1965-1977) в БССР установлено много памятников, обелисков, мемориальных досок, выявлено около 10 тыс. имен ранее неизвестных воинов, партизан, подпольщиков, насыпано 35 курганов Бессмертия, восстановлено 200 партизанских лагерей и землянок, заложено 38 парков, более 600 скверов. В восьмом этапе Всесоюзного похода, посвященном 60-летию Великого Октября, участвовало более 2 млн юношей и девушек.

Комсомольские организации уделяли большое внимание физическому воспитанию и военно-спортивной подготовке молодежи: выполнению норм ГТО (физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"), проведению лыжных и легкоатлетических кроссов, спартакиад по военно-техническим видам спорта, смотров-конкурсов на призы клубов "Кожаный мяч", "Золотая шайба" и др.-0-