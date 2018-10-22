ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: традиции комсомола. Романтика стройотрядов, КИДы и песни у костра

Ударный Республиканский комсомольский отряд имени XXVIII съезда ЛКСМБ отправится на возведение филиала МТЗ в Сморгонь. 1987 год

За годы существования одного из самых массовых молодежных движений (в пик своего развития ВЛКСМ насчитывал в своих рядах десятки миллионов юношей и девушек) было заложено множество традиций, которые разнообразили жизнь людей, придавали ей смысл. Как говорили сами комсомольцы, люди носили комсомольские значки на груди, а в груди - настоящее комсомольское сердце, полное веры, труда и задора.

Многие традиции комсомольской молодежи актуальны и сегодня. Накопленный опыт комсомола берут на вооружение современные молодежные организации.

Идет аттестация участников Ленинского зачета в совхозе "Загальский" Любанского района. 1982 год

Комсомольский значок и билет

Вступление во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) было одним из важнейших этапов в жизни каждого молодого советского гражданина. Стать комсомольцем означало вступить на начало взрослого пути. В комсомол принимали с 14 до 28 лет, причем брали не всех, кандидату нужно было пройти серьезный отбор. Для подачи заявления нужна была рекомендация. Тем, чье заявление приняли, назначали собеседование, подготовка к нему была очень волнительной. Будущий комсомолец должен был выучить устав организации и "Задачи союзов молодежи".

Если кандидат проходил собеседование, ему вручали комсомольский билет, в котором документировалась уплата взносов. Документ имел серийный номер и был выполнен на бумаге с водяными знаками.

Комсомольский значок поначалу задумывался, чтобы поощрить наиболее отличившихся членов новой молодежной организации. Со временем вступление в комсомол приобрело массовый характер, и значки стали выдаваться уже всем его членам. За годы существования организации значок несколько раз видоизменялся.

Существовали также различные памятные варианты комсомольских нагрудных знаков: значки комсомольских конференций (например: значки съездов ВЛКСМ), наградные значки (например: ударник ВЛКСМ, лауреат премии комсомола, значки ЦК ВКЛСМ "Лучшему ударнику пятилетки", "Наставник молодежи" и др.), служебные и юбилейные значки.

Комсомольцы Минского тонкосуконного комбината после обмена комсомольских билетов. Фрунзенский райком ЛКСМБ г.Минска. 1975 год

Клубы интернациональной дружбы (КИД)

Одной из интереснейших комсомольских традиций были КИДы - клубы интернациональной дружбы. Они работали практически во всех советских учебных заведениях, дворцах пионеров и ставили перед собой цель поддерживать внутрисоюзные и международные контакты со сверстниками.

В КИДах средних общеобразовательных школ велась переписка с разными школами в других союзных республиках и социалистических странах. Дети с нетерпением ждали писем от своих зарубежных сверстников. Общение помогало совершенствовать знание языков. Руководителями и кураторами школьных клубов обычно становились учителя иностранных языков.

В высших учебных заведениях КИДы были более четко оформленными организациями (действовали при комитетах комсомола). Возглавляли их, как правило, президенты, избираемые из числа студентов-старшекурсников. Иногда кураторами выступали представители отдела международных связей или преподаватели с кафедры/факультета иностранных языков. Целью таких клубов являлась не только переписка с другими вузами, но и обмен делегациями. КИДы в более широком масштабе занимались организацией фестивалей интернациональной дружбы, совместных стройотрядов, студенческих конференций и семинаров. Они давали возможность узнавать друг друга ближе и прививали чувство интернациональной дружбы.

Гости из союзных республик на вечере интернациональной дружбы. 1973 год

Социальное движение МЖК

Одним из достижений советской молодежи было социальное движение МЖК - Молодежный жилой комплекс, которое существовало в 1971-1991 годах. Движение помогало государству решать проблему обеспечения молодежи жильем. Нуждающиеся могли получить жилье, показав себя в труде с хорошей стороны. Стандартная практика: МЖК создавались при крупных промышленных предприятиях, но под контролем и координацией региональных органов ВЛКСМ.

В основном МЖК создавались по особым, экспериментальным, специально разработанным проектам, отличным от типовых советских коробок-многоэтажек. Такая уникальность и широкий набор объектов соцкультбыта делали жилье в МЖК достаточно престижной недвижимостью. В таких комплексах обычно были магазины, кафе, хобби-центры, культурно-оздоровительные центры, центры технического творчества, объекты образования для детей и взрослых, здравоохранения и профилактики, спортивные и культурно-массовые учреждения, зеленая зона, места парковки транспортных средств и хранилища продуктов садоводства и огородничества.

В основе идеи - создание условий для молодых семей, где есть возможности творческого развития как детей, так и их родителей. Благодаря специально созданной социальной инфраструктуре (в рамках микрорайона) дети могли всесторонне развиваться, родители могли самореализоваться в творчестве, получить условия для спорта, улучшения здоровья и отдыха. В комсомольско-молодежные строительные отряды МЖК шли люди с активной жизненной позицией. Жесткий отбор проходили только лучшие, среди которых было много людей творческих, целеустремленных, эрудированных, с высокими организаторскими способностями. Уникальным стал фактор массового привлечения ученых к процессу проектирования жизни нового типа. Опыт активно популяризировался в общенациональной молодежной прессе, в газете "Комсомольская правда" и на радиостанции "Юность" Гостелерадио СССР.

Лучшая среди комсомольско-молодежных коллективов на Всесоюзной ударной комсомольской стройке завода "Гомсельмаш" бригада маляров-высотников А.Ткаченко. 1979 год

Ударные комсомольские стройки и стройотрядовская романтика

В историю комсомола яркой страницей вписаны ударные комсомольские стройки. По комсомольским путевкам молодые люди прибывали на всесоюзные стройки. Они строили грандиозные предприятия и города по всему СССР, в том числе на Урале и в Сибири. Молодежь привлекала романтика новых мест и важность совместной работы. Юноши и девушки работали по 10-12 часов в сутки, отказывалась от выходных.

Студенческие строительные отряды (стройотряды, студотряды, ВССО) также были организованы по комсомольской линии. Важнейшей задачей было трудоустройство студентов на летний период. За работу в студенческих отрядах достойно платили. Но главной целью был не сам заработок, а воспитание студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду.

Деятельности стройотрядов сопутствовал особый церемониал. Важную психологическую роль играли здесь специальная стройотрядовская форма и символика. В торжественной обстановке на церемонии открытия трудового сезона отрядам вручали специальные паспорта-разрешения на работу.

Стройотрядовская романтика дала культуре народов СССР огромное число образцов стройотрядовской лирики - песен, стихов.

Группа посланцев комсомола из Гродно отправляется в Казахстан на стройки 6-й пятилетки. На перроне Минского вокзала. 1956 год

Пионерский лагерь

По линии комсомола организовывали летний отдых молодежи, комсомол был ответственным за проведение каникул.

Появилось такое понятие, как пионерский лагерь (пионерлагерь) - воспитательно-оздоровительное учреждение, предназначенное для пионеров Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина и школьников (от 7 до 15 лет) и организуемое на время школьных каникул. В пионерских лагерях дети организовывались во временные пионерские дружины и отряды, работали различные детские самодеятельные коллективы по интересам, проводилась военно-спортивная игра "Зарница". Некоторые пионерлагеря принимали детей круглогодично. Вожатые лагерей формировались из членов ВЛКСМ.

Пионерлагерь "Артек" являлся Международным центром пионерских лагерей в СССР, куда приглашались официальные иностранные делегации.

Массовой формой пионерской работы стали походы и путешествия пионеров по родному краю. Также практически повсеместно в пионерских организациях создавались кружки юных натуралистов (юннатские). Комсомольцами практиковалось и участие во всесоюзных конкурсах.

Фестиваль дружбы молодежи СССР и Кубы в пионерлагере “Зеленый бор”. 1983 год

Школа комсомола

Неоценимой была роль комсомольской школы в подготовке кадров. Многие будущие руководители союзных республик получали высшее образование в Высшей комсомольской школе при Центральном комитете ВЛКСМ в Москве и впоследствии стали лучшими кадрами в звене управления. Комсомол стал для них отличной школой менеджерской подготовки.

Комсомол проводил курсы подготовки и переподготовки кадров. На краткосрочных курсах в хозяйствах готовились кадры по разным специальностям как для предприятий, так и для сельского хозяйства.

Спорт и военно-патриотическое воспитание

В спорте было множество молодежных соревнований под эгидой ВЛКСМ. Все советские спортсмены, добившиеся мирового признания, все команды и клубы прямо или косвенно были связаны с комсомолом.

Велик вклад комсомольской организации и в военно-патриотическое воспитание молодежи. Военно-патриотические игры и акции, спортивные соревнования по многоборью ГТО (Готов к труду и обороне СССР), развитие технических видов спорта среди молодежи были школой закалки молодого человека в доармейский период. Каждый солдат, поступающий в ряды Советской армии, уже умел стрелять, плавать, бороться, метать гранаты, ходить строевым шагом.

Премия Ленинского комсомола

За достижения в области науки, техники, производства, культуры, труда молодым авторам - членам ВЛКСМ, а также коллективам и организациям присуждалась премия Ленинского комсомола.

Всесоюзный конкурс профессиональных исполнителей. Секретарь Союза композиторов СССР, лауреат премии Ленинского комсомола А.Пахмутова с участниками Всесоюзного конкурса. 1973 год

Комсомольские песни

Комсомольское время оставило после себя множество душевных песен. В памяти многих и сегодня звучат строки знаменитой советской песни: "Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым" (музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова). Среди авторов комсомольских песен известные поэты и композиторы Василий Лебедев-Кумач, Евгений Долматовский, Николай Добронравов, Владимир Харитонов, Исаак Дунаевский, Георгий Мовсесян, Владимир Шаинский, Александра Пахмутова и другие. Песни комсомольской поры и сегодня звучат на эстраде.

Песни времен романтики комсомольских костров:

1. "Не расстанусь с комсомолом", музыка А.Пахмутова, слова Н.Добронравов, поет Николай Гнатюк.

2. "Комсомольская песня" из к/ф "Добровольцы", музыка М.Фрадкин, слова Е.Долматовский.

3. "Любовь, комсомол и весна", музыка А.Пахмутова, слова Н.Добронравова, исполняет Лев Лещенко.

4. "Комсомольские костры", вокальная группа "Альтаир" Дом молодежи Комсомольска-на-Амуре, композитор Ю.Дубовиченко, солистка Валентина Николаева (Кравцова).

5. "Песня о юном городе" (о Комсомольске-на-Амуре), музыка Юрия Леонова, слова Константина Выборова, исполняет Раиса Калинина.

6. "Песня первооткрывателей", исполняет Аида Ведищева.

7. "Песенка о медведях", композитор А.Зацепин, слова Л.Дербенев, из кинофильма "Кавказская пленница", исполняет Аида Ведищева.

8. "Голубая тайга", музыка Арно Бабаджанян, слова Гарольд Регистан, исполняет Муслим Магомаев.

9. "Говорят, геологи - романтики", музыка Я.Френкель, стихи Л.Ошанин, исполняет Владимир Макаров.

10. "Когда весна придет, не знаю", музыка Б.Мокроусов, слова А.Фатьянов, из кинофильма "Весна на Заречной улице", исполняет Николай Рыбников.

Лозунги комсомола

Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими!

Шагай вперед, комсомольское племя!

Нам открывать миры далекие!

Партия сказала: надо. Комсомол ответил: есть!

Поднимай целину!

Этим землям нет цены.

Больше год от года

брать должны мы с целины

Хлеба для народа!

Нефтяники, больше нефти Родине! Выполним пятилетку в 4 года!

Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учебе!

Комсомольцы! На ударные стройки агропромышленного комплекса!

Родина зовет. Комсомол, вперед!

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест.

Быть членами союза молодежи - значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело.-0-