Доступ к Wi-Fi будет на всех ключевых объектах Евроигр-2019

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к Wi-Fi будет на всех ключевых объектах II Европейских игр 2019 года в Минске, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

"Вопросы по обеспечению связью участников и гостей Евроигр уже решаются. Спортивные объекты, где будут соревнования и тренировки, фан-зоны, Студенческая деревня, гостиницы, пресс-центр будут обеспечены всем необходимым для качественного оказания услуг связи, в том числе будет и доступ к Wi-Fi", - рассказал Сергей Попков.

В общежитиях Студенческой деревни, где на время Евроигр будут размещены спортсмены и спортивные делегации, планируется модернизация технической возможности оказания бесплатных услуг доступа к интернету через Wi-Fi во всех жилых помещениях. "Внимательно посмотрим и на фан-зоны, где могут быть десятки тысяч людей, естественно, там связь должна работать без перебоев. Практически все гостиницы, рестораны и кафе уже давно бесплатно предоставляют своим клиентам возможность Wi-Fi-доступа", - отметил министр.

Возможность воспользоваться Wi-Fi будет и у посетителей главной арены состязаний - на стадионе "Динамо" предусмотрено размещение 292 точек доступа Wi-Fi.

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