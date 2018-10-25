25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 26 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, ночью по юго-западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку - от нуля до минус 2. Днем будет 4-10 градусов тепла.-0-

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