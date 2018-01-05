5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут осадки, в основном дождь. Днем ожидаются небольшие дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 2-7 градусов тепла.-0-

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