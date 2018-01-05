5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут осадки, в основном дождь. Днем ожидаются небольшие дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с, ночью с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 2-7 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.988 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN