Дожди с грозами пройдут по западу Беларуси 5 сентября

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются по западу Беларуси 5 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю