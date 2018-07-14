Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 15 июля

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, местами грозы ожидаются в Беларуси 15 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди (в дневные часы местами сильные), грозы. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночью и утром составит 11-17 градусов тепла, во второй половине дня воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-

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