Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом по северу Беларуси 27 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с мокрым снегом ожидаются по северу Беларуси 27 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут дожди, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса по востоку до плюс 6 по западу страны, днем - 7-13 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю