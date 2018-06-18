Два абитуриента удалены с ЦТ по математике за мобильные телефоны

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С централизованного тестирования по математике за мобильные телефоны удалены два абитуриента. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Оба удаления произошли в Гомельской области. Абитуриенты пронесли на экзамен мобильники. Теперь сдавать математику они смогут только в следующем году. С централизованного тестирования по обществоведению пришлось удалить троих. Один из них также был пойман с мобильным телефоном. А вот двое других поступающих нарушили процедуру проведения ЦТ, видимо, переговаривались", - проинформировал Юрий Миксюк.

Что касается первых результатов ЦТ, точная дата их опубликования по-прежнему неизвестна. "В СМИ прозвучало, что результаты ЦТ по белорусскому языку будут объявлены уже чуть ли не завтра. Никто такого не говорил. Мы всем сообщаем, что на обработку ответов требуется 10-12 дней. Если нам удастся раньше их проверить, то удастся. Но это такая ответственность, поэтому мы все перепроверяем по несколько раз", - отметил директор РИКЗ.

Результаты централизованного тестирования можно будет узнать по смс-рассылке, если на нее подписаться, или в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

Следующий предмет ЦТ - биология. Экзамен состоится 20 июня.-0-