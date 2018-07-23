23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские красавицы поборются за титул "Мисс СНГ-2018". Информация об этом размещена на странице конкурса в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В числе конкурсанток минчанки Анна Пономарева (20 лет) и Виктория Лавренко (25 лет). Представительницы Беларуси, как и другие участницы, уже прибыли в столицу Казахстана Астану, который принимает конкурс. Для красавиц из 10 стран подготовлена программа участия в благотворительных акциях, торжественных мероприятиях. Они смогут познакомиться с традициями и обычаями казахстанского народа, побывать на экскурсиях, посетить знаковые места. В программе пребывания красавиц в Астане - участие в юбилейных торжествах и благотворительных акциях. Девушки уже пообщались с особенными детьми в психоневрологическом диспансере, посетили курортную зону "Бурабай".

"Мисс СНГ" проводится с 1996 года. В этом году конкурс посвящен 20-летию Астаны. Финал "Мисс СНГ-2018" пройдет 27 июля, на титул главной красавицы Содружества претендуют 19 девушек. Они продефилируют в национальных костюмах, вечерних нарядах. Победительницу кроме короны ожидает денежный приз.

В прошлом году титула "Мисс СНГ" была удостоена Шушан Ерицян из Армении.-0-