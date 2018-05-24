Двигалев высказался за углубление военно-технического сотрудничества с Турцией

Во время встречи. Фото Госвоенпрома

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев на встрече с руководителем подсекретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром высказался за углубление военно-технического сотрудничества двух стран, сообщили БЕЛТА в Госвоенпроме.

Делегация Госвоенпрома принимает участие в работе юбилейной V международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018, которая проходит с 23 по 26 мая на территории военного сектора Международного аэропорта Астаны.

На полях KADEX-2018 Олег Двигалев провел рабочую встречу с Исмаилом Демиром. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений с акцентом на углубление военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках работы совместного белорусско-турецкого комитета по реализации соглашения между правительствами двух стран по сотрудничеству в области оборонной промышленности.

Председатель Госкомвоенпрома посетил также выставочные площадки турецких компаний, таких как STM, HAVELSAN и др.-0-