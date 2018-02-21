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Движение через пункт пропуска "Невель" в Пинском районе возобновлено

Общество 21.02.2018 | 18:12
Фото ГПК
Фото ГПК

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение через пункт пропуска "Невель" в Пинском районе возобновлено, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"В пункте пропуска "Невель" в Пинском районе восстановлен пропуск граждан и транспортных средств. По состоянию на 16.00 движение на данном направлении возобновлено в полном объеме", - проинформировали в ГПК.

Изменения были связаны с временным ограничением пропуска граждан в обе стороны в украинском пункте пропуска "Прикладники". Движение в данном направлении прекратилось с 4 часов 21 февраля.

В Госпогранкомитете напомнили, что по вопросам пограничного контроля можно обращаться по телефону горячей линии ГПК в Минске (8017) 216-26-12.-0-

В пункте пропуска "Невель" приостановлен пропуск граждан и транспортаВ пункте пропуска "Невель" приостановлен пропуск граждан и транспорта
Изменения связаны с временным ограничением пропуска граждан в обе стороны в украинском пункте пропуска "Прикладники".

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Брестская область, ГПК
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