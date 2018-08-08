Джекпот "Спортлото 6 из 49" совсем скоро превысит 2 400 000 рублей!

За последнее время несколько победителей остановились в шаге от осуществления заветной мечты – выиграть самый большой в истории Беларуси джекпот, который вот-вот превысит 2,4 миллиона рублей.

Александр из Бреста угадал 5 чисел в "Спортлото 6 из 49" . На вопрос, помнит ли он точную сумму выигрыша, Александр бодро отрапортовал: "Семь тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля двадцать одна копейка! Такое не забывается. Наверное, в шоке запомнил. Я часто играю, но под настроение. В магазин с женой заходили. Продукты купили, ещё что-то. А у нас точка как раз между магазином и банком. Сына попросил: "Назови 6 чисел". И выиграл. Раза три, наверное, проверял выигрышный чек-прогноз. Жаль, одно число не угадал, тогда бы у нас в Бресте точно был бы самый шикарный приют для бездомных животных. Мы пока наших местных котов поддерживаем".

Алла Владимировна из Минска тоже выиграла в "Спортлото 6 из 49" . По словам женщины, она не игрок, и на точку продаж, где приобрела билет, ее привели дети. "Я на пенсии последние два года. Раньше работала инженером-конструктором на Минском заводе шестерен. Купила билет вместе с детьми. Наверное, третий раз в жизни. Мы ехали на дачу, на пути в Жодино заехали в магазин. И там дети всё время покупают билеты. В этот раз я тоже решила сделать ставку. Если бы зачеркнула 22 – уже рука стояла напротив этого числа – угадала бы 6 чисел. Но я подумала почему-то, что в одном тираже числа 22 и 33 попасться не смогут. И выбрала 49. Меня, наверное, бог пожалел! Я бы тогда разрыв сердца получила, если бы выиграла джекпот".

Еще один счастливчик - Оксана из Бреста. "Всего второй раз играла в "Спортлото 6 из 49" , – рассказывает победительница. – Первый раз ставила очень давно, но ничего не выиграла. А вот сейчас в Бресте на день города гуляли, зашли, взяли 30 билетов на 60 рублей. И вот один сыграл. По какому принципу выбирала числа? Более-менее значимые даты. Например, день рождения мамы, мужчины своего любимого, номер квартиры… Вот у меня так и сложилось! Жалко только, что выбрала 33 вместо 44 – так сорвала бы джекпот. Но ничего, я за ним всё равно скоро приеду".

Секрет победы Виктора из Житковичей другой: "Играю уже давно, может, лет пять. В КЕНО выигрывал 10 миллионов "старыми" – это тысяча рублей сейчас. Как я делаю ставки? Автоматом. Я сам никогда числа не выбирал".

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 422 000 рублей! 150 394 рублей разделили игроки "БЛИЦ" , 105 875 рублей было выиграно в "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил около 40 000 рублей. Победители "Спортлото 6 из 49" выиграли более 95 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – 26 825 рублей!

Мы желаем всем нашим игрокам удачи и надеемся, что истории наших победителей помогут выиграть огромный джекпот "Спортлото 6 из 49" . Уверены, мы скоро узнаем имя этого счастливчика.

"Спорт-пари" помогает побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

m.sportpari.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:

Играй со своего мобильного: