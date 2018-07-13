ЕЭК наметила вопросы для гармонизации законодательств стран ЕАЭС в сфере авиасообщения

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии одобрил сферы для гармонизации законодательств стран ЕАЭС в секторе гражданской авиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Исходя из текущих договоренностей, их шесть: летная годность воздушных судов, выдача свидетельств авиационному персоналу, управление безопасностью полетов, безопасная перевозка опасных грузов по воздуху, расследование авиационных происшествий и инцидентов. Речь идет также о такой сфере, как упрощение формальностей. В этом случае предполагается унифицировать положения, предусматривающие свободное передвижение в странах ЕАЭС всех членов экипажей без исключения. Планируется также проработать вопрос пребывания и въезда для членов экипажей воздушных судов, являющихся гражданами третьих стран, сотрудниками авиапредприятий государств ЕАЭС, при выполнении рейсов внутри союза.

Сейчас эти сферы регулируются на основе законодательства государств - членов ЕАЭС, имеющего ряд различий. В дальнейшем же эти сферы будут гармонизированы для всех пяти стран союза, то есть различия в них предстоит нивелировать. Это необходимо для формирования общего рынка транспортных услуг в ЕАЭС к 2025 году.

Комитет рассмотрел и другие вопросы, касающиеся исполнения мероприятий дорожных карт по реализации основных направлений транспортной политики, и принял ряд решений.

Члены комитета отметили, что по итогам анализа информации от пяти стран ЕАЭС в государствах союза нет воздушных судов, которые не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization) по авиационному шуму и при этом используются авиаперевозчиками при выполнении регулярных международных воздушных сообщений между странами ЕАЭС. Таким образом, это направление дорожной карты по воздушному транспорту до 2020 года частично исполнено.

Члены комитета также обсудили ситуацию с состоянием парка воздушных судов в государствах ЕАЭС. Представители стран полагают, что одной из проблем обновления, пополнения и модернизации парка воздушных судов являются высокие таможенные импортные пошлины на их ввоз. Поэтому позиция членов комитета от армянской, белорусской, казахстанской и кыргызской сторон состоит в том, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно было бы за счет отмены импортных пошлин или продления льгот на ввоз авиационной техники. По мнению членов комитета от России, представляющих Минтранс, вопрос выходит за рамки компетенций этого ведомства. В дальнейшем стороны направят конкретные предложения в Евразийскую экономическую комиссию, которые будут рассматриваться на профильных подкомитетах совместно с торговым блоком ЕЭК, в сферу компетенций которого входят вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в ЕАЭС.

В странах союза завершены внутригосударственные процедуры по проекту соглашения о судоходстве. Остались процедуры сверки и парафирования текста редакции проекта документа, которые в ближайшее время будут организованы ЕЭК.

Стороны также высказались за формирование консолидированной позиции при взаимодействии с международными организациями, определяющими политику в сфере транспорта.

Заседание состоялось под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева.-0-