ЕЭК определила требования безопасности для детских качелей, горок и игровых площадок

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия установила требования безопасности для детских качелей, каруселей, горок и игровых площадок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК утвердила перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", который вступит в силу 17 ноября 2018 года, - отметили в пресс-службе. - В перечень стандартов №1 вошли 25 документов, устанавливающие нормы в отношении материалов, оборудования и покрытия детских игровых площадок, дополнительные требования и методы испытаний качелей, горок, канатных дорог, каруселей и ряд других".

Перечень стандартов №2 включает 44 документа, которые устанавливают правила и методы исследований, испытаний и измерений, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента и проведения оценки соответствия объектов технического регулирования.

"Например, гигиенические показатели полиолефинов, полистирольных и поливинилацетатных пластмасс и фторопластов, используемых в производстве оборудования и покрытий детских игровых площадок, будут определяться органолептическим и санитарно-химическими методами, - пояснили в ЕЭК. - В древесных, полимерных и полимерсодержащих материалах особыми методами будут выявляться недопустимые количества формальдегида, фенола, аммиака и других вредных химических веществ. Вводится процедура определения содержания гексаметилендиамина (ГМД) в воздушной среде с пределом обнаружения 0,02 мкг/м методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и т.д.".-0-