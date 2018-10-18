Эффективность суда ЕАЭС формирует доверие мирового сообщества к союзу - Слижевский

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность суда Евразийского экономического союза формирует доверие мирового сообщества к союзу, заявил министр юстиции Олег Слижевский на конференции "Международное правосудие и укрепление интеграционных процессов", передает корреспондент БЕЛТА.
"Деятельность суда формирует доверие к ЕАЭС и со стороны мирового сообщества. Эффективность судебного органа союза - важная составляющая репутации ЕАЭС как международной организации. То, насколько справедливо разрешаются споры в суде, будет иметь значение для стран, рассматривающих возможность вступления в ЕАЭС", - отметил Олег Слижевский.
По словам министра, углубление процессов экономической интеграции должно сопровождаться укреплением его институтов, в том числе суда ЕАЭС.
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