Эйсмонт представила коллективу БЕЛТА нового гендиректора

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт представила нового гендиректора БЕЛТА Ирину Акулович коллективу информационного агентства, передает корреспондент БЕЛТА.

Гендиректором БЕЛТА назначена Ирина Акулович Ирина Борисовна Акулович родилась в 1974 году в Могилеве. Окончила Могилевский государственный педагогический институт имени А.А.Кулешова.

Наталья Эйсмонт отметила, что у Белорусского телеграфного агентства с назначением нового руководителя открывается новый этап в его истории.

"Усиливаться нужно по всем фронтам, и все последние кадровые решения по крупнейшим СМИ подтверждают то, что мы это понимаем. Но интернет - это, конечно, ваше. Я хочу призвать вас не бояться пробовать и еще смелее использовать преимущества, которые у вас есть", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

Коллективу агентства и новому гендиректору она пожелала не останавливаться на достигнутом и добиваться еще больших успехов. "С сегодняшнего дня вы уже должны идти не маленькими шажочками, а семимильными шагами. Во всех наших государственных СМИ новое руководство, и улучшений, качественных изменений ждут быстрых и ярких, - заметила пресс-секретарь. - Творите дальше - смелее, креативнее".

Наталья Эйсмонт обратила внимание и на тот факт, что Ирина Акулович стала первой женщиной в Беларуси, возглавившей крупнейшее государственное СМИ.

В свою очередь Ирина Акулович отметила, что сегодня БЕЛТА известна каждому журналисту, ее подписчиками стало большое число других СМИ. Кроме того, агентство является поставщиком информации и для обычных граждан. "Хочется всегда быть первыми. Это основная задача", - сказала гендиректор.

Ирина Акулович

Она также отметила, что перед БЕЛТА, как и перед другими СМИ страны, стоит еще одна важная задача - работать на консолидацию общества и государства, способствовать сохранению суверенитета и независимости страны. "То, что мы пишем, имеет большое значение. Люди в нашей стране и за рубежом узнают о Беларуси прежде всего из того, что показывают и рассказывают журналисты. Поэтому степень ответственности каждый из нас должен понимать", - резюмировала Ирина Акулович.-0-