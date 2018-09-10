Экипаж МКС поприветствовал участников и гостей международного космического конгресса

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экипаж Международной космической станции с орбиты Земли поприветствовал участников и гостей 31-го международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Видеозапись обращения была показана сегодня на открытии конгресса в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ребенок, устремивший свой взгляд в космос, являющийся символом конгресса, и слоган "Мы созидаем космическое будущее" глубоко символичны и отражают основные цели профессионального сообщества космических летчиков - стимулировать интерес молодого поколения к образованию в области космонавтики, техники, инженерии, физики, математики, вдохновлять молодежь на постоянное самосовершенствование, в том числе и с целью освоения космоса", - говорится в обращении.

Экипаж МКС особо приветствовал стремление привлечь молодых людей к большому пути освоения космоса и его исследования, чтобы создать следующее поколение ученых, инженеров, учителей и, конечно, будущих участников космических полетов.

"Мы уверены, что конгресс будет полезным и позволит участникам космических полетов поделиться знаниями и опытом с широкой общественностью, послужит стимулом для развития белорусской космонавтики", - отмечается в видеообращении.

Член экипажа - бортинженер Олег Артемьев особо подчеркнул свои родственные связи с Беларусью. "Мой папа родился в поселке Друя Витебской области и сейчас вместе с моей мамой проживают в городе Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси в городе Барановичи. Вас нигде так не примут, как в Беларуси. Добрее народа и страны на свете нет", - сказал он.

Обращение с борта МКС к участникам конгресса прозвучало сразу на трех языках - английском, русском и белорусском.-0-