Экологи в преддверии Пасхи и Радоницы призывают отказаться от искусственных цветов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр экологических решений в преддверии Пасхи и Радоницы активизировал кампанию по призыву людей отказаться от искусственных цветов, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь некоммерческого учреждения Ольга Астапович.

"Ежегодно на кладбищах Беларуси оказывается около 1 млн пластиковых цветов - примерно 10 т пластика, на которые белорусы тратят в общей сложности Br1 млн. Этих денег вполне хватило бы на покупку клубней живых цветов, которые можно высадить на могиле. Живые цветы - символ неподдельности любви к ушедшему и соболезнований его родным", - отметила Ольга Астапович.

Подробнее об опасности искусственных цветов для окружающей среды и здоровья человека рассказала руководительница программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарья Чумакова. "Как правило, цветы изготавливают из искусственных материалов. Лепестки - это синтетические ткани, например, полиэстер, латекс, органза, обработанные различными химическими составами для придания пластичности и стойкости. Для их окрашивания чаще всего используются анилиновые краски - токсичные соединения, которые могут негативно воздействовать на здоровье, вызывая головокружение, головную боль, слабость. Стебли, бутоны и прочий декор в основном изготавливается из пластика, чаще всего ПВХ, который также довольно токсичен. В ход идет и пенопласт, который при нагревании (например, на солнце) может выделять канцерогенное вещество - стирол", - отметила специалист.

Искусственные погребальные украшения рано или поздно оказываются на свалке, где продолжают выделять токсичные вещества, загрязняя почву, воздух и грунтовые воды. При их сжигании в окружающую среду могут выделяться тяжелые металлы и диоксины. Переработке искусственные цветы не поддаются: сложно установить тип пластика для грамотной сортировки отходов, они содержат много побочных материалов, которые трудно разделить.

Центр экологических решений - некоммерческое учреждение, созданное с целью популяризации экологически дружественного образа жизни и принципов устойчивого развития, развития международного сотрудничества для сохранения окружающей среды. Одним из ключевых направлений деятельности центра является продвижение мероприятий энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в Беларуси.-0-