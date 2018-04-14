Экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован в минскую БСМП

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер госпитализирован в минскую БСМП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно", - рассказали в пресс-службе.

Пациент находится в Больнице скорой медицинской помощи Минска.-0-