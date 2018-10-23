Экскурсии на каникулах: квест в замке Радзивиллов, "дом-перевертыш" и роль пчеловода

Белорусское телеграфное агентство и "Автоматизированные технологии туризма" продолжают знакомить читателей с туристическими достопримечательностями страны. Не знаете, как детям провести время интересно и с пользой во время школьных каникул? Мы поможем спланировать вам досуг!

Квест "Тайны Несвижского дворца"

Какие тайны хранит дворец Радзивиллов? О каких интригах молчат его стены? Что не дает покоя душам, бродящим в полумраке? Уникальная возможность получить ответы на все вопросы - пройти квест. Во время экскурсии вы прогуляетесь по городу, побываете в третьей усыпальнице Европы по количеству захоронений и узнаете, как Радзивиллы заполучили секрет бальзамирования. Это поистине мистическое место и одно из самых загадочных в Беларуси, в стенах которого ищет успокоения душа Барбары Радзивилл - Черной дамы Несвижа. Это почти единственная возможность побывать в закрытых для туристов местах: оказаться на верхних этажах башни, спуститься в подземелья, найти ответы на загадки прошлого. Вы встретитесь с тайнами и препятствиями, с хозяевами дворца Радзивиллами и их подданными.

В краю мифов

Это путешествие в край девственной белорусской природы, где веками шумят густые леса, плещутся прозрачные воды рек, обитают редкие животные и выводят свои трели птицы. Ну и, конечно же, вас ждет встреча с мифическими персонажами!

Во время экскурсии Музей природы познакомит вас с укладом животного и растительного мира Березинского биосферного заповедника. Это эталон нетронутой, естественной природы, заповедные леса и уникальные сфагновые болота, благодаря которым Беларусь по праву считают "легкими Европы". Экологическая тропа проведет вас по древнему лесу и болотам, увидеть которые вы сможете и со смотровой вышки. На вашем пути - просторный и современный лесной зоопарк, в котором живут характерные обитатели заповедника. Вы посетите Музей мифологических существ, где узнаете о всемирном дереве и побываете в "трех пространствах": в нижнем мире, в мире людей и мире неба. Теперь вы готовы к непосредственной встрече с ними - предлагаем отправиться в путешествие "В краю мифов".

Дорогой замков (Новогрудок-Лида)

Новогрудок - первая столица Великого княжества Литовского. Город с тысячелетней историей сохранил удивительные пейзажи холмов и лесов, вид на которые открывается с Замковой горы. А на ней возвышаются руины величественного замка, где много столетий назад был коронован Миндовг. Новогрудский замок, расположенный на вершине холма, виден за много километров от города - башни его, словно великаны, вырублены из каменной глыбы, издали сообщали о мощи и величии крепости.

Лидский замок. В 1323 году князь Гедимин отдал приказ заложить каменный замок для того, чтобы прикрыть рыцарям дорогу в центр земель княжества Литовского. Это "машина времени" и увлекательное путешествие в средневековье, где на каждом шагу есть место романтике и рыцарской доблести. Здесь каждый сможет ощутить себя древним воином, примерев доспехи, и проникнуться мистической атмосферой, узнав, какое привидение охраняет цитадель. На пути экскурсантов - музей Адама Мицкевича, а также красивейшие костелы и соборы региона.

Дукорский маентак

200 лет назад почти пятую часть населения Беларуси составляла аристократия - как ни в одной другой европейской стране. Сегодня самобытную шляхетскую культуру сохраняют дворцы и усадьбы различных ее представителей. Дукорский маентак - место, где история оживет на ваших глазах. Уже у ворот вас встретит шляхтич под аккомпанемент живой музыки и устроит радушный прием с театральной постановкой, традиционными играми и танцами, угощениями. Он проведет вас по действующим мастерским. Вы подниметесь на высокую крышу "брамы", прикоснетесь к коре 400-летнего дуба и побываете в "домике-перевертыше". Малыши, безусловно, будут рады попутешествовать между волшебными домиками, где их любимые персонажи в красках расскажут им сказки.

Раков - Ивенец - усадьба "Мир пчел"

Трудно себе представить, что в начале XX века Раков имел славу "столицы контрабандистов", близ него проходила государственная граница. Интриги, стычки, шум бесконечного количества трактиров и кабаре не утихали до утра. Но стоит перенестись на 25 км дальше - и вы в столице гончарного мастерства. Ивенец начал писать свою историю с XIV века, будучи поселением великого князя Витовта. Городок рад будет открыть перед вами ворота древних храмов и усадеб, усыпальниц и склепов, тайны и быт белорусских местечек.

А усадьба "Мир пчел" откроет тайны древнего бортничества и современного пчеловодства. Непревзойденный рассказчик и гостеприимный хозяин проведет вас по "пчелиному царству". Как проходит процесс производства меда? Какую роль играют пчелы в природе и в жизни человека? Как строит взаимоотношения пчелиная семья? Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.

Фабрика Слуцких поясов

Вы посетите одно из крупнейших предприятий художественных промыслов Беларуси, история которого насчитывает несколько веков: во второй половине XVIII-первой половине XIX веков на мануфактуре Радзивиллов было налажено производство. Длинные широкие пояса с красивым рисунком и сложным плетением из драгоценных нитей были символом принадлежности к элите. В наше время в Слуцке воссоздали уникальную технологию. При создании копий ткачи используют натуральный шелк, нити с содержанием золота и серебра. Аналогов этим изделиям в мире нет.