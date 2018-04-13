Эксперты ЮНКТАД ООН проведут обзор конкурентного права ЕАЭС

13 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эксперты Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД ООН) проведут обзор конкурентного права Евразийского экономического союза. Договоренность об этом достигнута на встрече члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Марата Кусаинова и директора Департамента по конкурентной политике и политике в области защиты прав потребителей ЮНКТАД ООН Терезы Морейры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Диалог состоялся на полях 66-й ежегодной весенней международной конференции по конкуренции в Вашингтоне. "Экспертная оценка специалистов ЮНКТАД ООН поможет усовершенствовать нормы права союза по вопросам конкуренции с учетом ведущих международных практик", - считает Марат Кусаинов.

На конференции рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе аспекты обеспечения добросовестной конкуренции, связанные с новейшими цифровыми технологиями, интеллектуальной собственностью, проведение расследований, затрагивающих несколько юрисдикций, а также вопросы антимонопольного комплаенса.

Во время рабочей поездки в США делегация ЕЭК приняла также участие в ежегодной конференции по картелям. "На ней эксперты обсудили роль национальных ведомств в борьбе с картелями, провели анализ государственного антимонопольного правоприменения в крупнейших юрисдикциях Азии, рассмотрели взаимосвязь между государственным и частным правоприменением в борьбе с картелями", - отметили в пресс-службе.

Ежегодная весенняя международная конференция по конкуренции - один из крупнейших в мире форумов для экспертов в области конкуренции и защиты прав потребителей. Мероприятие привлекло в этом году около 3 тыс. участников из 60 стран. Конференция организована секцией антимонопольного права Американской ассоциации юристов.

Конференция по картелям проводится крупнейшим независимым изданием "Всемирный обзор конкуренции" (Global Competition Review), ежегодно определяющим рейтинг эффективности правоприменения среди ведущих конкурентных ведомств мира. "С учетом постепенной наработки правоприменительной практики задачей на долгосрочную перспективу для Евразийской экономической комиссии является включение в рейтинг ведущих мировых правоприменительных ведомств в области конкуренции", - добавили в ЕЭК.-0-