Эксперты ООН отмечают достижения Беларуси в вопросах материнства и детства, социальной поддержки

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультационно-экспертная миссия ООН по оценке процесса достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), посетившая Беларусь в конце ноября - начале декабря 2017 года, отметила достижения страны в вопросах гендерного равенства, материнства и детства, социальной поддержки. Об этом сообщила сегодня заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на встрече с представителями иностранного дипкорпуса, передает корреспондент БЕЛТА.
Работа экспертов миссии была ориентирована на оценку стартовых позиций и организацию деятельности Беларуси по выполнению Целей устойчивого развития.
"Во время данной работы были отмечены достижения нашей страны в вопросах гендерного равенства, материнства и детства, социальной поддержки, а также в целом согласованность работы по достижению ЦУР с политикой развития государства", - рассказала Марианна Щеткина.
По итогам своей работы эксперты ООН должны представить "дорожную карту" для Беларуси. "Сейчас мы ожидаем этот документ и отмечаем свою готовность продолжать взаимодействие с агентствами системы ООН в области достижения ЦУР", - отметила национальный координатор.-0-
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