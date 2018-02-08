Эксперты считают, что уровень безопасности на евразийском пространстве к 2020 году может ухудшиться - Семериков

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эксперты считают, что уровень безопасности на евразийском пространстве к 2025 году может ухудшиться. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сославшись на выводы Аналитической ассоциации ОДКБ, Валерий Семериков констатировал, что конфликтный потенциал в зоне ответственности организации возрастает. "Наши аналитики оценивают ситуацию на евразийском пространстве как кризисную, - сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ. - Говоря об уровне безопасности в Евразии, большинство экспертом - порядка 52% - считают, что она находится на повышенном уровне тревоги, 12% - на высоком уровне".

По словам Валерия Семерикова, далек от оптимизма прогноз уровня изменения безопасности в зоне ответственности ОДКБ к 2025 году. "Большинство экспертов считают, что уровень безопасности к 2025 году ухудшится", - указал он.-0-