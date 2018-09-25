25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг белорусских здравниц за январь-сентябрь увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сумма экспорта за это время составила более Br146 млн. Всего с начала года оздоровление и лечение в наших здравницах прошли 175 тыс. иностранцев, что на 8 тыс. больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Планируется, что за год у нас отдохнет 225 тыс. человек. Тенденция увеличения как в деньгах, так и в количестве наблюдается на протяжении последних пяти лет", - проинформировал Геннадий Болбатовский.

По его словам, растет и география отдыхающих. "Это связано в том числе с упрощением визового режима. Стала заметна активизация спроса со стороны наших западных соседей: страны Балтии, Польша, Германия", - подчеркнул директор.

Выручка от свободной реализации санаторно-курортных и оздоровительных услуг за 9 месяцев выросла на 20% и составила Br322 млн. Путевки приобрели 465 тыс. человек. Кроме этого, на 46% увеличилась выручка от реализации дополнительных платных услуг, она составила Br65,5 млн. "Что касается цены в свободной реализации, то по итогам 9 месяцев средняя стоимость одного койко-дня пребывания в белорусском санатории составила Br53. Она увеличилась по сравнению с декабрем 2017 года в пределах 3,5%", - отметил Геннадий Болбатовский.

"Мы прогнозируем, что в условиях снижения спроса на IV квартал цены несколько снизятся, но незначительно. Путевки на новогодние праздники практически проданы, на 80% забронирован или продан октябрь, ноябрь - на 70%", - добавил он.

Цены на услуги, приобретенные республиканским центром по открытым конкурсам за счет средств республиканского бюджета и средств государственного социального страхования, в течение года остаются неизменны. Стоимость одного койко-дня по этим путевкам, приобретенным центром на 2018 год, составляет Br34, по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 4,8%.

Общая заполняемость белорусских здравниц за 9 месяцев этого года составила более 80%, в летний период она достигала 100%. В системе санаторно-курортного лечения Беларуси функционирует 106 санаториев на 28,5 тыс. мест и 200 оздоровительных организаций на 37,5 тыс. мест, из них 147 стационарных оздоровительных лагерей на 26 тыс. мест.

Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения уже объявил конкурсы на закупку услуг на 2019 год.-0-