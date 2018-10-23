23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроэнергию по льготным тарифам в январе-сентябре оплачивали почти 84% белорусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

В январе-сентябре 83,9% абонентов (семей) из числа оплативших не превысили льготных объемов электропотребления. Речь идет об абонентах, на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии. Таким образом, всю потребленную электроэнергию они оплачивали по субсидируемым государством тарифам.

Потребителям республики за девять месяцев было отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br6 млрд 423,8 млн, уровень оплаты составил 98,8%.

Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 октября составила Br1 млрд 10,3 млн.

Организации коммунальной формы собственности стопроцентный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечили по всем областям страны и по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 99%, по Минску - 98,2%, по Гродненской области - 97,2%, по Могилевской - 93,4%, по Витебской - 93,1%, по Гомельской - 89,4%, по Минской - 87,9%.-0-