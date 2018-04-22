22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики оперативно справились с последствиями непогоды в Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

В течение минувших суток (с 6.00 21 апреля по 6.00 22 апреля) энергетики восстановили электроснабжение почти 1 тыс. населенных пунктов. К устранению повреждений в распределительных электросетях Минской и Витебской областей привлекалась 151 бригада (522 человека) и 158 единиц техники.

В частности, специалисты "Витебскэнерго" за это время восстановили электроснабжение 403 населенных пунктов, а энергетики столичного региона - 385. Всего от непогоды пострадало 996 населенных пунктов, большая часть из которых - мелкие и очень мелкие (до 50 жителей), но энергетикам важен каждый потребитель.

"Сильный ветер приводил к излому веток деревьев и переносу их на провода ЛЭП. Ветки, попавшие на провода, становились причиной замыканий и обрывов, что приводило к отключениям разной степени длительности (от секунд до часов)", - отметили в ГПО "Белэнерго".

Чтобы уменьшить влияние древесно-кустарниковой растительности на работу электросетевого комплекса, в течение года работники электросетей регулярно проводят расчистку просек и удаление угрожающих деревьев.-0-