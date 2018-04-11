11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскизное проектирование нового белорусско-российского спутника планируется завершить в 2019 году, сообщил сегодня журналистам заместитель директора по научной работе научно-инженерного республиканского унитарного предприятия (НИРУП) "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Борис Чернуха, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты Беларуси и России уже приступили к созданию нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Его эскизное проектирование, по словам представителя НАН, планируется завершить в 2019 году. "По результатам будут окончательно уточнены сроки создания, объемы и стоимость работ", - сказал Борис Чернуха.

"Новый спутник расширит состав белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Улучшенные по сравнению с действующим БКА технические характеристики позволят существенно увеличить круг решаемых с его помощью задач", - добавил он. В частности, новый спутник обеспечит возможность активно участвовать в освоении международных рынков космических услуг.

Борис Чернуха добавил, что съемочную аппаратуру для спутника изготовит ОАО "Пеленг", создание космической платформы и запуск - за российскими партнерами. "Организации НАН во взаимодействии с российской стороной обеспечат модернизацию наземной инфраструктуры для управления новым спутником и разработку аппаратно-программных комплексов, обеспечивающих автоматизацию процессов оценки качества таких ДЗЗ, проведение испытаний нового спутника, его ввод в эксплуатацию", - сообщил Борис Чернуха.-0-