28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстафета "100 лет на страже границ Отечества" стартовала в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сегодня в Беларуси отмечается День пограничника и столетие пограничной службы. В честь этого был дан старт эстафете "100 лет на страже границ Отечества", которая пройдет вдоль всей государственной границы. Торжественные тематические мероприятия в рамках масштабной акции состоятся более чем в 40 населенных пунктах приграничья. Завершится эстафета 22 июня в Брестской крепости.

Традиционно в Минске центром торжеств стала площадь Победы. Здесь командование и офицеры пограничного ведомства, ветераны службы возложили венки к монументу Победы.

После праздничные колонны прошли для возложения цветов на остров Мужества и Скорби, как дани памяти и уважения воинам-интернационалистам.

"Пограничникам праздновать приходится своеобразно - кто-то сегодня в парадной форме принимает участие в торжественных мероприятиях, но большая часть сейчас находится на охране государственной границы. И каждый осознает и понимает, что от его действий зависит безопасность страны", - отметил первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич.

Он также добавил, что пограничная служба Беларуси прошла большой путь и современная белорусская граница высокотехнологична. "Сегодня интеллектуальная граница - это действительно большое наше достижение. Техника помогает людям в охране. Много рубежей уже закрыто системами, которые не только срабатывают при попытке нарушения границы, но видят нарушителя, сопровождают. Сегодня есть на вооружении беспилотники, которые также позволяют несколько облегчить задачу пограничника. Но все равно главное наше достижение и потенциал - люди. И я уверен, что те воины-пограничники, которые сегодня служат на заставах, в случае какой-то сложной ситуации точно так выполнят свой воинский долг, как выполнили их отцы и деды", - сказал Игорь Буткевич.-0-

Фото Рамиля Насибулина.